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Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Второй тайм, счет 2:1 в пользу Испании

В сборную Грузии по футболу на матч против Греции вызваны два новых игрока

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (210)
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Вызов новых игроков обусловлен дисквалификацией Левана Шенгелия, который в матче против Испании был удален с поля

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль на отборочный матч ЧМ-2022 против Греции вызвал двух новых игроков, сообщает пресс-служба ФФГ.

Вместе с национальной командой в Салоники полетели два защитника, выступающих в чемпионате Грузии - 19-летний Ираклий Азаров из "Динамо" Батуми и 23-летний Давид Кобоури из "Динамо" Тбилиси. Вызов новых игроков обусловлен дисквалификацией Левана Шенгелия, который в матче против Испании (1:2) был удален с поля.

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Второй тайм, счет 2:1 в пользу Испании
© Sputnik / Alex Shlamov
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Национальная команда Грузии уже находится в Салониках. До предматчевой тренировке Саньоль проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов.

Сборная Грузии начала отборочный цикл ЧМ-2022 с двух поражений: на выезде от Швеции (0:1) и дома от Испании (1:2). На данный момент отборочную группу "В" возглавляет Швеция, набравшая шесть очков, на втором месте Испания. В активе "фурии роха" четыре балла.

Матч между сборными Грузии и Греции состоится в Салониках 31 марта и начнется в 22:45 по местному времени.

Темы:
Сборная Грузии по футболу (210)
Теги:
Сборная Грузии по футболу, футбол, Грузия

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