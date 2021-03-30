В сборную Грузии по футболу на матч против Греции вызваны два новых игрока

Вызов новых игроков обусловлен дисквалификацией Левана Шенгелия, который в матче против Испании был удален с поля

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль на отборочный матч ЧМ-2022 против Греции вызвал двух новых игроков, сообщает пресс-служба ФФГ.

Вместе с национальной командой в Салоники полетели два защитника, выступающих в чемпионате Грузии - 19-летний Ираклий Азаров из "Динамо" Батуми и 23-летний Давид Кобоури из "Динамо" Тбилиси. Вызов новых игроков обусловлен дисквалификацией Левана Шенгелия, который в матче против Испании (1:2) был удален с поля.

Национальная команда Грузии уже находится в Салониках. До предматчевой тренировке Саньоль проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов.

Сборная Грузии начала отборочный цикл ЧМ-2022 с двух поражений: на выезде от Швеции (0:1) и дома от Испании (1:2). На данный момент отборочную группу "В" возглавляет Швеция, набравшая шесть очков, на втором месте Испания. В активе "фурии роха" четыре балла.

Матч между сборными Грузии и Греции состоится в Салониках 31 марта и начнется в 22:45 по местному времени.