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Футболисты сборной Армении по футболу по окончании матча Лиги Наций УЕФА между сборными Армении и Эстонии

Армения – Румыния: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1058)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Армении и Румынии

Шутки-шутками, но после двух туров отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Армении, вместе с Германией, лидирует в группе "J". Правда, справедливости ради необходимо отметить, что и соперники у подопечных Хоакина Капарроса были не самые сильные. В первом матче армяне обыграли на выезде Лихтенштейн (1:0), а затем у себя дома взяли верх над Исландией (2:0), которая с каждым годом теряет былую мощь.

Настоящее испытание для сборной Армении начинается домашним матчем против Румынии. "Карпатские ребята" в первой игре не без труда обыграли Северную Македонию (3:2), после чего ожидаемо уступили Германии. Правда, с минимальным счетом 0:1. Понятно, что отборочный турнир только начался, но если Румыния хочет вклиниться в борьбу за второе место в группе (вряд ли кто-то сомневается, что на первой позиции будет Германия), то проигрывать в Ереване гостям никак нельзя.

Футбол. Товарищеский матч. Россия - Румыния
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Румыния

Кстати, на своем поле Армения не проигрывает уже в четырех официальных матчах подряд (три победы и одна ничья). Во всех этих играх армянская команда сумела отличиться, причем в трех встречах по два раза. Румыны же выездной статистикой похвастаться не могут – в пяти последних матчах только одна победа (над Австрией 3:2).

Фаворитом предстоящего противостояния идут гости. На победу Румынии можно поставить с коэффициентом 2,05 (против 4,1 у Армении). Логику букмекеров понять можно. Лично мне тоже кажется, что армяне не смогут выиграть третью игру подряд. И все же ставке на исход я предпочту индивидуальный "тотал" хозяев. Армяне регулярно забивают на своем поле, а оборона румын далеко не идеальна, что наглядно продемонстрировали македонцы. При этом вряд ли стоит рассчитывать, что хозяева сподобятся на три гола. Один или два точных удара в цель – самый подходящий вариант.

Ставка: Армения забьет один или два гола 1,68.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1058)
Теги:
Румыния, Армения, прогноз на футбольный матч, футбол

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