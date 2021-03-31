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Сборная Грузии по футболу

Грузия vs Греция: все о предстоящем футбольном матче

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (211)
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Сборные Грузии и Греции встречались между собой семь раз и еще ни разу грузинская команда не смогла победить

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Греции и Грузии состоится 31 марта в Салониках на стадионе "Тумба". Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.

Сборная Грузии начала отборочный цикл двумя поражениями – на выезде подопечные Вилли Саньоля уступили Швеции (0:1), а дома – Испании (1:2). Что касается Греции, то в первом туре "эллины" стали автором минисенсации, сыграв на выезде вничью с Испанией (1:1).

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Второй тайм, счет 2:1 в пользу Испании
© Sputnik / Alex Shlamov
Греция – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Сборные Грузии и Греции встречались между собой семь раз и еще ни разу наша команда не смогла победить (шесть поражений и одна ничья). Из этих семи матчей шесть носили официальный характер (отбор к ЕВРО-2000, ЧМ-2006 и ЕВРО-2012). Единственная товарищеская игра состоялась в мае 1996 года (2:1).

Матч между сборными Греции и Грузии рассудит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. На бровках ему будут помогать Павел Сокольницки и Марчин Бонек. Четвертый арбитр также представляет Польшу – Павел Жиль. 40-летний Марчиняк – арбитр

ФИФА, который работает на международных матчах с 2012 года. Славится жестким стилем судейства – в последних 10 матчах он показал 42 желтые карточки и четыре красные.

Из-за ограничений, связанных с пандемий COVID-19, матч в Салониках пройдет при пустых трибунах.

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (211)
Теги:
Греция, Сборная Грузии по футболу, футбол, Грузия

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