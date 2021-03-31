Украина - Казахстан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

В отборочной группе "D" действующий чемпион мира – Франция, является однозначным фаворитом. А вот за вторую позицию, исходя из результатов старта квалификации, борьбу будут вести сразу три сборные – Украина, Финляндия и Босния и Герцеговина. Казахстан, при всем уважении, в эту компанию не вписывается.

Отбор к Мундиалю Украина начала выездной ничьей с Францией (1:1). Всю серьезность амбиций подопечные Андрея Шевченко должны были подтвердить в домашней игре против Финляндии. Но не срослось. Выйдя вперед только на 80 минуте, в самой концовке встречи Миколенко "привез" своей команде глупейший пенальти. Мало того, что защитник был удален с поля, так еще и Пукки добыл для своей команды ничью (1:1). Теперь на очереди Казахстан, в матче с которым украинцы просто обязаны брать три очка.

FB / Georgian Football Federation Футбол. Сборная Грузии и сборная Казахстана

Исторически так сложилось, что для Украины сборная Казахстана очень удобный соперник – в четырех официальных матчах четыре победы. При чем в каждой из игр "желто-синие" забивали минимум два мяча. Именно поэтому в предстоящей встрече коэффициент на успех хозяев просто смехотворный – 1,16.

Я тоже не сомневаюсь в том, что украинцы одержат первую победу в отборочном цикле. Вопрос в том – какой она будет. В двух первых матчах (против Франции и Финляндии), сборная Украины не смогла забить в первом тайме. И если в игре с "трехцветными" это вполне нормально, то против "филинов" нужно было забивать до перерыва. Думаю, Шевченко учтет все ошибки и с первых же минут его подопечные задавят соперника прессингом. Во втором тайме игра будет более спокойной, но Украина снова отличится. Вряд ли Казахстан сумеет провести 45 минут без ошибок.

Ставка: Украина забьет в обоих таймах за 1,88.

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