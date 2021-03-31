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Вилли Саньоль

Вилли Саньоль: матч будет сложным и для Грузии, и для Греции

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210331/251329994/Villi-Sanol-match-budet-slozhnym-i-dlya-Gruzii-i-dlya-Gretsii.html

Матч между сборными Грузии и Греции состоится 31 марта в Салониках на стадионе "Тумба". Встреча начнется в 22:45 по тбилисскому времени

ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что предстоящий отборочный матч ЧМ-2022 против Греции будет непростым для обеих команда. Об этом французский специалист сказал на предматчевой пресс-конференции.

"Я думаю, что против Швеции и Испании мы сыграли хорошо. Правда, для того, чтобы набрать очки, этого оказалось недостаточно. Сейчас главное продолжить работу в том же направлении и провести встречу с Грецией с такой же игровой дисциплиной. В игре команды я увидел много позитивных моментов. В первой игре наш соперник отобрал очки у Испании, что говорит само за себя. Нас ожидает сложный матч, но и хозяевам будет непросто", – приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.

Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили
photo: Georgia GFF / FB
Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили

О предстоящей игре своим мнением поделился и полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили.

"К сожалению, в первых двух играх мы не смогли набрать очки – постараемся сделать это во встрече против Греции. Это наша цель. Как мне кажется, предстоящая игра станет встречей двух равных соперников", – отметил футболист.

В первых двух матчах отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Грузии уступила Швеции (0:1) и Испании (1:2). Что касается Греции, то "эллины" провели только одну встречу, сыграв вничью 1:1 на выезде против Испании.

Матч между сборными Грузии и Греции состоится 31 марта в Салониках на стадионе "Тумба". Встреча начнется в 22:45 по тбилисскому времени.

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