В Гудаури и Бакуриани в апреле будет "жарко" - на трассах развернутся настоящие баталии

Фрирайд, ски-кросс, фри-ски, сноуборд - захватывающие зрелищные соревнования по этим видам спорта можно увидеть в апреле на горнолыжных курортах Грузии

ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. На горнолыжном курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети) 3, 4 и 11 апреля пройдут соревнования по фрирайду, в которых примут участие грузинские лыжники и сноубордисты.

Недавно в Бакуриани состоялись этапы Кубка мира по ски-кроссу и сноуборд-кроссу. Подготовка к международным этапам, которые пройдут в следующем году, началась. Грузинские спортсмены уже несколько недель тренируются на лыжной трассе в Бакуриани, а в Гудаури скоро стартует чемпионат 2021 года по фри-ски и сноуборду. Подготовка соревновательной трассы подходит к концу, и участники смогут начать готовиться к турниру с 1 апреля.

11 апреля Гудаури проведет соревнования по ски-кроссу, которые также будут разделены на две части. В них примут участие как лыжники, так и сноубордисты, в каждом соревновании будут выявлены три лучших спортсмена и спортсменки.

Помимо зрелищных соревнований, в этот период пройдет всем известный и всеми любимый "Международный день снега".

Гудаури уже десятый год вместе к другим зимним курортам мира отмечает этот день увлекательными мероприятиями.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.