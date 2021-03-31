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Отдыхающие на зимнем курорте Гудаури

В Гудаури и Бакуриани в апреле будет "жарко" - на трассах развернутся настоящие баталии

© Sputnik / Shota Nozadze
Спорт
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Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (68)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210331/251336852/V-Gudauri-i-Bakuriani-v-aprele-budet-zharko---na-trassakh-razvernutsya-nastoyaschie-batalii.html

Фрирайд, ски-кросс, фри-ски, сноуборд - захватывающие зрелищные соревнования по этим видам спорта можно увидеть в апреле на горнолыжных курортах Грузии

ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. На горнолыжном курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети) 3, 4 и 11 апреля пройдут соревнования по фрирайду, в которых примут участие грузинские лыжники и сноубордисты.

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Недавно в Бакуриани состоялись этапы Кубка мира по ски-кроссу и сноуборд-кроссу. Подготовка к международным этапам, которые пройдут в следующем году, началась. Грузинские спортсмены уже несколько недель тренируются на лыжной трассе в Бакуриани, а в Гудаури скоро стартует чемпионат 2021 года по фри-ски и сноуборду. Подготовка соревновательной трассы подходит к концу, и участники смогут начать готовиться к турниру с 1 апреля.

11 апреля Гудаури проведет соревнования по ски-кроссу, которые также будут разделены на две части. В них примут участие как лыжники, так и сноубордисты, в каждом соревновании будут выявлены три лучших спортсмена и спортсменки.

Помимо зрелищных соревнований, в этот период пройдет всем известный и всеми любимый "Международный день снега".

Гудаури уже десятый год вместе к другим зимним курортам мира отмечает этот день увлекательными мероприятиями.

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Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (68)
Теги:
Гудаури, Бакуриани, Грузия

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