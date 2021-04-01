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Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Второй тайм, счет 1:1

Сборная Грузии по футболу поделила очки с Грецией в отборочном матче ЧМ-2022

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1109)
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Ничья в Салониках позволила сборной Грузии набрать первое очко в нынешнем отборочном цикле Чемпионата мира по футболу 2022 года

ТБИЛИСИ, 1 апр – Sputnik. Национальная команда Грузии по футболу сыграла вничью 1:1 в Салониках с Грецией в отборочном матче ЧМ-2022 года.

Основные события встречи уложились в две минуты второго тайма. На 76 минуте Отар Какабадзе срезал мяч в сетку собственных ворот, а через две минуты полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия в очередной раз проявил незаурядное индивидуальное мастерство и сравнял счет.

В оставшееся до финального свистка время Грузия могла вырвать победу, но с великолепным дальним ударом Джабы Канкава справился голкипер хозяев Одиссеас Влаходимос.

Ничья в Салониках позволила сборной Грузии набрать первое очко в нынешнем отборочном цикле. Ранее команда уступила на выезде Швеции (0:1) и Испании дома (1:2).

После трех сыгранных матчей подопечные Вилли Саньоля занимают четвертое место в группе "В", лидирует в которой Испания – 7 очков. На втором месте Швеция с 6 баллами в активе, но у скандинавов на одну игру меньше. Греция с двумя очками на третьем месте.

Отборочный цикл ЧМ-2022 возобновится осенью: 2 сентября сборная Грузии на своем поле примет Косово, а 5 числа сыграет на выезде с Испанией.

Темы:
Спорт в Грузии (1109)
Теги:
Чемпионат мира по футболу

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