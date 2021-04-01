Вилли Саньоль: было бы несправедливо, если бы остались без очков

Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная Грузии начала с двух поражений – от Швеции и Испании, и ничьей с Грецией. Оба мяча в составе грузинской команды забил полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия

ТБИЛИСИ, 1 апр – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что отборочный матч против в Греции (1:1) получился странным и было бы обидно, если бы его подопечные остались бы без очков в этом противостоянии.

"Игра получилась непонятной. Сначала греки могли забить, но у них не получилось. Потом хозяева все же вышли вперед в странной ситуации, но мы быстро сравняли счет и, в конце концов, заработали очень важное для нас очко. Было бы чрезвычайно обидно, если бы после этой игры мы остались без набранных баллов", – приводит слова французского специалиста пресс-служба ФФГ.

При этом Саньоль отметил, что матчи против Швеции и Испании его подопечные провели лучше, но все равно остались без очков.

"Я горжусь своей командой и надеюсь, что в дальнейшем мы станем играть еще лучше и у нас будет результат", – сказал наставник сборной Грузии.

Своими комментариями поделился и полузащитник национальной команды Георгий Абурджания.

"У нас был очень сложный календарь – выезд в Швецию и Грецию, и домашняя игра с Испанией. Несмотря на это, команда отлично проявила себя и показала направление развития. Заработать первое очко в выездной игре против Греции было непросто. Думаю, что если бы нам чуть больше повезло, то в трех проведенных матчах мы могли набрать четыре или больше очков. При этом необходимо отметить, что у Саньоля было очень мало времени для работы с нами", – сказал хавбек "Картахены".

ხვიჩა კვარაცხელიას გოლი ხვიჩა კვარაცხელიას გოლი - 1:1 საბერძნეთი 🇬🇷🇬🇪 საქართველო Опубликовано პირველი არხი • სპორტი Среда, 31 марта 2021 г.

Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная Грузии начала с двух поражений – от Швеции (0:1) и Испании (1:2), и ничьей с Грецией (1:1). Оба мяча в составе грузинской команды забил полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия.

После трех сыгранных матчей подопечные Вилли Саньоля занимают четвертое место в группе "В", лидирует в которой Испания – 7 очков. На втором месте Швеция с 6 баллами в активе, но у скандинавов на одну игру меньше. Греция с двумя очками на третьем месте.

Отборочный цикл ЧМ-2022 возобновится осенью. 2 сентября сборная Грузии на своем поле примет Косово, а 5 числа сыграет на выезде с Испанией.

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