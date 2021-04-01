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Главный тренер сборной Греции по футболу Джон ван 'т Схип

Главный тренер сборной Греции по футболу: мы недовольны результатом

photo: GREECE NATIONAL TEAM / FB
Спорт
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Для сборной Греции эта ничья стала второй в текущем отборе на ЧМ-2022. В первом матче "эллины" на выезде сыграли вничью (1:1) с Испанией

ТБИЛИСИ, 1 апр – Sputnik. Главный тренер сборной Греции по футболу Джон ван'т Схип остался недоволен результатом отборочного матча ЧМ-2022 против Грузии, в котором его подопечные сыграли вничью 1:1. Об этом нидерландский специалист сказал на пресс-конференции.

"Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Может быть ничья – закономерный результат, но мы хотели победить. Стоит отметить, что у нас в соперниках была хорошая команда, которая в двух прошлых матчах показала отличный футбол. Как мне кажется, мы не показали уровень той игры, на которую способны. Команде не хватило интенсивности в действиях. Мы позволили грузинам контролировать мяч, а сами оставляли большие пространства. Это был очень непростой для нас матч", – сказал наставник "эллинов" после матча.

Отборочный матч ЧМ-2022 Грузии-Испания, футболист Хвича Кварацхелия
photo: Georgian Football Federation / FB
Отборочный матч ЧМ-2022 Грузии-Испания, футболист Хвича Кварацхелия

Сборная Греции открыла счет в матче на 76 минуте, после автогола грузинского защитника Отара Какабадзе. Однако буквально в следующей атаке гости сравняли счет после точного удара Хвичи Кварацхелия.

Для сборной Греции эта ничья стала второй в текущем отборе на ЧМ-2022. В первом матче "эллины" на выезде сыграли вничью (1:1) с Испанией. На данный момент греки с двумя очками в активе занимают в отборочной группе "В" третьей место. Лидером является сборная Испании (7 очков), на втором месте Швеция (6), а Грузия на четвертой позиции (1).

Отборочный цикл ЧМ-2022 по футболу возобновится в сентябре этого года.

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