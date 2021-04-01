Гендиректор "Рубина": надеюсь, что Кварацхелия проведет следующий сезон у нас

Гендиректор "Рубина" заявил, что приложит максимум усилий, чтобы грузинский футболист остался в клубе еще на один сезон

ТБИЛИСИ, 1 апр – Sputnik. Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что перед клубом не стоит задачи подготовки игроков для дальнейшей продажи. В частности речь идет о Хвиче Кварацхелия, Филипе Уремовиче и Денисе Макарове.

"Перед нами не стоит задачи подготовки игроков для дальнейшей продажи. Мы строим команду. И каждый из этих футболистов важен для нас. Но если в клуб поступит достойное предложение по любому из наших игроков, то мы всегда готовы рассмотреть его. Хочу подчеркнуть, достойное предложение", - сказал Сайманов в интервью изданию sport.business-gazeta.

При этом Сайманов считает, что в ближайшем времени в клуб поступит много предложений по Кварацхелия.

"Уверен, что скоро факсы пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя", - сказал Сайманов.

По данным авторитетного издания transfermarkt.com, нынешняя трансферная цена Кварацхелия составляет 10 миллионов евро. На данный момент полузащитник "Рубина" – самый дорогой грузинский футболист.

В трех отборочных матчах ЧМ-2022 года (против Швеции, Испании и Греции) Кварацхелия был лучшим в составе сборной Грузии. Полузащитник забил Испании (1:2) и Греции (1:1).

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