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Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции

Гендиректор "Рубина": надеюсь, что Кварацхелия проведет следующий сезон у нас

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (138)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210401/251349083/Gendirektor-Rubina-nadeyus-chto-Kvaratskheliya-provedet-sleduyuschiy-sezon-u-nas.html

Гендиректор "Рубина" заявил, что приложит максимум усилий, чтобы грузинский футболист остался в клубе еще на один сезон

ТБИЛИСИ, 1 апр – Sputnik. Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что перед клубом не стоит задачи подготовки игроков для дальнейшей продажи. В частности речь идет о Хвиче Кварацхелия, Филипе Уремовиче и Денисе Макарове.

"Перед нами не стоит задачи подготовки игроков для дальнейшей продажи. Мы строим команду. И каждый из этих футболистов важен для нас. Но если в клуб поступит достойное предложение по любому из наших игроков, то мы всегда готовы рассмотреть его. Хочу подчеркнуть, достойное предложение", - сказал Сайманов в интервью изданию sport.business-gazeta.

Хвича Кварацхелия в матче сборных Грузии и Северной Македонии
photo: Georgian Football Federation / FB
Гендиректор "Рубина": у меня нет задачи продать Кварацхелия

При этом Сайманов считает, что в ближайшем времени в клуб поступит много предложений по Кварацхелия.

"Уверен, что скоро факсы пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя", - сказал Сайманов.

По данным авторитетного издания transfermarkt.com, нынешняя трансферная цена Кварацхелия составляет 10 миллионов евро. На данный момент полузащитник "Рубина" – самый дорогой грузинский футболист.

В трех отборочных матчах ЧМ-2022 года (против Швеции, Испании и Греции) Кварацхелия был лучшим в составе сборной Грузии. Полузащитник забил Испании (1:2) и Греции (1:1).

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Темы:
Грузинские футболисты в России (138)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, Сборная Грузии по футболу, футбол, Грузия

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