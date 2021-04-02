Басилашвили начнет грунтовый сезон на турнире в Кальяри

Призовой фонд турнира составляет 408 тысяч евро, а его действующим победителем является серб Ласло Дьере

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (38 номер в рейтинге АТР) грунтовую часть теннисного сезона начнет выступлением на турнире из серии АТР-250 в Кальяри (Sardegna Open).

Басилашвили будет посеян на турнире под четвертым номером, уступая Дэниелу Эвансу (Великобритания), Тейлору Фритцу (США) и Лоренцо Сонего (Италия).

Жеребьевка турнира еще не состоялась и пока не известно с кем Басилашвили сыграет в первом круге.

Призовой фонд турнира составляет 408 тысяч евро, а действующим победителем является серб Ласло Дьере.

Открытый чемпионат Сардинии был организован достаточно спонтанно в октябре прошлого года и прошел под названием Fort Village Sardegna Open. Турнир в Кальяри был организован как альтернатива тем грунтовым турнирам, которые в прошлом году были отменены из-за пандемии COVID-19.

В текущем сезоне Басилашвили стал победителем турнира АТР-250 в Дохе (Катар). В финале грузинский теннисист обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (7:6, 6:2).