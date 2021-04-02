Звезда баскетбола Заза Пачулия привился от коронавируса

Пример прославленного баскетболиста, скорее всего, сподвигнет и других грузинских спортсменов своевременно вакцинироваться от COVID-19

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия сделал прививку от коронавируса.

"Вакцинирован", – так Пачулия подписал фото, которым поделился на собственной странице в Facebook.

photo: Zaza Pachulia / FB Заза Пачулия привился от коронавируса

В прошлом году Пачулия, который живет в США, решил отблагодарить американских врачей за их непосильный труд и устроил благотворительный ланч для тех, у "кого нет времени поесть".

Более 70 медиков, работающих в Сан-Франциско, он пригласил на обед в мексиканский ресторан за свой счет.

Заза Пачулия долгие годы играл в американских клубах. В 2019 году центровому "Детройт Пистонс" Зазе Пачулия вручили перстень чемпиона НБА. Для 35-летнего Пачулия этот чемпионский перстень стал вторым в карьере. В 2017 году, также в составе "Голден Стэйт Уоррирз", грузинский центровой впервые выиграл чемпионат НБА и стал первым грузином в истории, добившимся подобного успеха. Пачулия покинул "Голден Стэйт Уорриорз" и подписал контракт с "Детройт Пистонс".

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