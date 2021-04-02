"Ротор" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ротор" и "Локомотив"

Придя в себя после насыщенного графика выступления за национальные сборные, футболисты возвращаются в клубы, которые выходят на финишную прямую в своих чемпионатах. Российская премьер-лига не исключение – до завершения РПЛ осталось восемь игровых дней. XXIV тур чемпионата откроет противостояние между волгоградским "Ротором" и московским "Локомотивом".

Весеннюю часть чемпионата "Ротор" начал очень недурно – обыграл "Тамбов" (3:1) и сыграл вничью с "Химками" (0:0). Могло показаться, что клуб вполне способен побороться за прямое сохранение прописки в РПЛ. Но последовавшие затем поражения от "Урала" (0:1) и "Ростова" (0:4), скорее всего, поставили на этой идее жирный крест. Волгоградский клуб завяз в зоне стыковых матчей, и до спасительного 12 места команду теперь отделяет восемь очков.

Кстати, поражение от "Ростова" переполнило чашу терпения руководства клуба, и Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера волгоградцев. Оставить команду хотя бы в стыковых матчах призван Юрий Батуренко.

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев Игроки "Локомотива" радуются забитому голу

Что касается "Локомотива", то становится очевидным – "железнодорожники" лучше остальных клубов РПЛ провели межсезонную подготовку. После возобновления чемпионата подопечные Марко Николича выиграли все четыре матча, пропустив всего один (!) гол. Такие результаты незамедлительно подняли московский клуб на третье место в турнирной таблице. Теперь от зоны Лиги чемпионов УЕФА "Локо" отделяют четыре пункта, а от лидирующего "Зенита" - восемь. Цель москвичей на остаток сезона, думаю, предельно ясна.

Теперь перейдем к прогнозу на предстоящий матч. Практически все игроки основного состава "Локомотива" были задействованы в матчах за национальные и молодежные сборные: Лисакович, Жемалетдинов, Крыховяк, Рыбусь. "Нетронутой" осталась только линия защиты. "Ротор" таким подбором футболистов похвастаться не может. Ну разве что Давиташвили был вызван в молодежку Грузии на "товарищескую" игру против Беларуси. Очевидно, что хозяева будут выглядеть свежее, но вряд ли только этого хватит, чтобы обыграть даже "уставший" "Локомотив". Предположу, что гости увезут из Волгограда очки, либо сыграв вничью, либо одержав победу с минимальным перевесом.

Ставка: победа "Локомотива" в один мяч или ничья за 1,8.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.