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Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили

Глава ФФГ: у сборной Грузии по футболу есть будущее с Саньолем

photo: Levan Kobiashvili / FB
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (213)
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Президент ФФГ обсудил с главным тренером сборной сильные и слабые стороны команды, над которыми предстоит работа

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. У нового главного тренера национальной команды Вилли Саньоля и его подопечных есть будущее, заявил президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.

Сборная Грузии и Швеции в первом отборочном матче ЧМ-2022
photo: Georgian Football Federation
Сборная Грузии по футболу: новая история - новые главы

"Игроки в очень короткий период времени усвоили, в какой футбол надо играть. Я уверен, вместе с Саньолем у национальной сборной есть будущее. Я доволен тем, что тренерский штаб и игроки нашли взаимопонимание. Конечно, есть моменты, которыми Саньоль очень доволен. Но есть и такие, которые надо исправлять. Мы уже обсудили с Саньолем этот вопрос и знаем слабые места сборной, над которыми предстоит работа", - сказал Кобиашвили в эфире Первого канала.

При этом президент ФФГ особенно отметил, что Саньоль хорошо поработал с командой в психологическом плане.

"После двух обидных поражений в стартовых матчах футболисты были расстроены. Но Саньоль со своей командой провели отличную психологическую работу и сумели настроить игроков на матч с Грецией, которая играла дома и была отдохнувшей. Мы первыми пропустили, но быстро сумели сравнять счет. После этого мы больше смотрелись командой, которая хочет победить", - отметил Кобиашвили.

Новый главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль с президентом ФФГ Леваном Кобиашвили
photo : courtesy of Georgian Football Federation / FB
Новый главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль с президентом ФФГ Леваном Кобиашвили

Сборная Грузии стартовала в отборочном цикле ЧМ-2022 с двух поражений – на выезде от Швеции (0:1) и дома от Испании (1:2), после чего сыграла в Салониках вничью с Грецией (1:1). Набрав одно очко, команда располагается на четвертом месте в отборочной группе "В", лидирует в которой Испания с 7 баллами.

Отборочный цикл ЧМ-2022 возобновится в сентябре. 2 числа сборная Грузии на своем поле примет Косово, а через три дня сыграет на выезде с Испанией.

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (213)
Теги:
Леван Кобиашвили, Сборная Грузии по футболу, Федерация футбола Грузии, футбол, Грузия

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