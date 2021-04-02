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Футбол. РПЛ. Матч Рубин – Химки

"Рубин" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1061)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Рубин" и "Сочи"

Казанский "Рубин" великолепно начал вторую часть чемпионата России по футболу. Подопечные Леонида Слуцкого одержали три победы подряд, обыграв "Спартак" (2:0), "Зенит" (2:1) и "Уфу" (3:0). Перед паузой на игры национальных сборных казанский клуб мог максимально приблизиться к зоне еврокубков, но неожиданно дал осечку в домашней игре против "Химок", проиграв 1:3. Так что пока восьмое место, но еврокубки по-прежнему находятся в зоне видимости.

Четыре игрока основы "Рубина" вызывались в свои сборные. При этом два главных действующих лица в линии атаки – Хвича Кварацхелия и Денис Макаров были загружены по полной. Хвича провел все три матча за сборную Грузии, забив два гола, а Макаров за российскую "молодежку". Из атакующего трио отдыхал только Деспотович. Еще два футболиста "Рубина" - Уремович и Старфельд были со своими командами, но должной игровой практики у них не было.

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© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Игроки "Сочи" радуются забитому мячу

"Сочи" в турнирной таблице находится выше "Рубина". "Барсы" располагаются на четвертой строчке, но опережают казанский клуб всего на три пункта. Так что диспозиция может измениться уже после отчетного тура.

В семи последних матчах чемпионата "Сочи" потерпел всего одно поражение (1:3) – от "Локомотива" в позапрошлом туре. Вернуть психологическую уверенность команде помог "Тамбов", который в последнем туре был разгромлен "барсами" 5:0. Уверен, что и в предстоящем матче в Казани "Сочи" будет выглядеть свежее. Из основного состава в сборной отпахал две встречи только центральный защитник Миха Мевля. Особенно хорошо словенец был в игре против Хорватии, которую его команда выиграла 1:0.

В 23 играх РПЛ сочинцы только трижды покидали поле без забитых мячей. Подопечные Федотова не смогли забить "Ростову" и дважды "Уралу". Кстати, встреча первого круга с "Рубином" получилась более чем результативной – "барсы" победили 3:2. Думаю, что и на сей раз гости смогут отпраздновать гол. Только на это событие можно поставить с неплохим коэффициентом 1,47. Но в предстоящей встрече мне видится обмен голами. Каким бы уставшим не был Кварацхелия, но грузинский полузащитник находится просто в отличной форме. Вполне возможно, что напару с отдохнувшим Деспотовичем, они что-нибудь придумают.

Ставка: обе команды забьют за 2,01.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1061)
Теги:
клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол

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