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Отборочный матч ЧМ-2022 Грузии-Испания, футболист Хвича Кварацхелия

Президент ФФГ: мы болеем за переход Кварацхелия в более сильный клуб

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (139)
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Кварацхелия был одним из лучших в составе сборной Грузии в отборочных матчах ЧМ-2022 против Швеции (0:1), Испании (1:2) и Греции (1:1)

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Президент федерации футбола Грузии (ФФГ) Леван Кобиашвили прокомментировал игру полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия в отборочных матчах ЧМ-2022 в составе национальной сборной.

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
"Делал на поле все, что хотел" - Грузия проиграла Испании, но героем стал Кварацхелия

Кварацхелия был одним из лучших в составе сборной Грузии в отборочных матчах ЧМ-2022 против Швеции (0:1), Испании (1:2) и Греции (1:1). Оба мяча, забитые в ворота испанцев и греков, на счету полузащитника казанского "Рубина".

"Я ничего не могу сказать о тех клубах, которые интересуются Кварацхелия. Но скауты "беспокоили" предложениями не только после этих отборочных матчей, но и до них – это очень радует. Мы все желаем ему здоровья и болеем за то, чтобы он продолжил карьеру в более сильном клубе", - заявил Кобиашвили в эфире Первого канала.

Игру грузинского футболиста высоко отметили СМИ Испании и Греции.

"Сборная Грузии проводила очень опасные контратаки, а на левом фланге почти всегда был Кварацхелия. Этот 20-летний полузащитник "Рубина" делал на поле все, что хотел, как хотел и когда хотел. Скоро мы его увидим в одном из больших клубов Европы. Этот парень настоящий самородок. Мяч его слушается, и он всегда прочно стоит на ногах", - написала El Mundo.

Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции
photo: Georgian Football Federation / FB
Гендиректор "Рубина": надеюсь, что Кварацхелия проведет следующий сезон у нас

"В матче с Испанией Кварацхелия оставил очень приятное впечатление. 20-летний вингер, которого было не остановить, стал настоящим кошмаром для нашей сборной. Не удивимся, если летом казанский "Рубин" получит по Кварацхелия выгодное предложение", - пишет Marca

В том, что в ближайшее время "Рубин" получит много предложений по Кварацхелия, не сомневается и гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов:

"Уверен, что скоро факсы пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя", - сказал Сайманов.

По данным авторитетного издания transfermarkt.com, нынешняя трансферная цена Кварацхелия составляет 10 миллионов евро. На данный момент полузащитник "Рубина" – самый дорогой грузинский футболист.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (139)
Теги:
Леван Кобиашвили, Хвича Кварацхелия, Сборная Грузии по футболу, Федерация футбола Грузии, футбол

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