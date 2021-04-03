"Динамо" Москва - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Динамо" Москва и "Уфа"

Программу первого игрового дня XXIV тура российской премьер-лиги завершит противостояние в Москве, где местное "Динамо" примет "Уфу". Команды находятся на диаметрально противоположных полюсах турнирной таблицы и, соответственно, на финишной прямой РПЛ решают совершенно разные задачи.

Столичный клуб находится на шестом месте, но плотность в верхней части таблицы такая высокая, что ситуация меняется после каждого игрового дня (разрыв между третьим и восьмым местом составляет всего три очка). Победа "Динамо" в предстоящей игре, при условии осечки кого-нибудь из троицы "Локомотив", ЦСКА, "Сочи", позволит команде Сандро Шварца оказаться в зоне еврокубков.

После возобновления чемпионата динамовцы выиграли три из четырех матчей, уступив только в московском дерби "Спартаку" (1:2). Особенно удачным получился выезд в Краснодар, где "бело-голубые" выиграли 3:2.

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев Футбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Уфа"

"Уфа" по-прежнему не впечатляет (и это мягко сказано). Прошлый год башкирский клуб завершил двумя поражениями, но и после предсезонных сборов ситуация в клубе не улучшилась. Подопечные Рашида Рахивома проиграли три матча и зацепились за очки только во встрече с "Уралом" (0:0). После XXIII туров "горожане" находятся в зоне прямого вылета и максимум чего сможет добиться команда – попадания в зону стыковых матчей. От спасительного 12 места "Уфу" отделяет 14 очков, что за семь оставшихся туров, с учетом игры клуба, отыграть невозможно.

Думаю, в предстоящем матче стоит поставить на чистую победу "Динамо". Не нахожу никаких аргументов в пользу того, что "Уфа" зацепится за очки в Москве. В первом круге соперники сыграли вничью 1:1, так что это дополнительная мотивация для хозяев поля.

Ставка: "Динамо" победит за 1,68.

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