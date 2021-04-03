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Игрок Рубина Хвича Кварацхелия

Кварацхелия не остановить – грузинский полузащитник приносит победу "Рубину"

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210403/251362844/Kvaratskheliya-ne-ostanovit--gruzinskiy-poluzaschitnik-prinosit-pobedu-Rubinu.html

В самой концовке встречи Кварацхелия имел прекрасную возможность оформить дубль, но пробил прямо в голкипера гостей

ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил единственный гол во встрече XXIV тура РПЛ, в котором "Рубин" у себя на поле обыграл "Сочи" 1:0.

Грузинскому полузащитнику удался мощный и красивейший удар из-за пределов штрафной площади в дальний от Николая Заболотного угол. Голевую передачу на свой счет записал Олег Шатов.

Стоит отметить, что Кварацхелия не вышел в основном составе, а появился на поле только после перерыва. Это можно объяснить тем, что полузащитник провел три отборочных матча ЧМ-2022 в составе сборной Грузии.

В самой концовке встречи Кварацхелия имел прекрасную возможность оформить дубль, но пробил прямо в голкипера гостей.

Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции
photo: Georgian Football Federation / FB
Гендиректор "Рубина": надеюсь, что Кварацхелия проведет следующий сезон у нас

Гол в ворота "Сочи" стал для Кварацхелия третьим за "Рубин" в текущем розыгрыше РПЛ. Также на счету грузинского футболиста восемь результативных передач, куда входят и заработанные пенальти.

Что касается "Рубина", то казанский клуб впервые в истории обыграл "Сочи". До этого было два поражения и одна ничья. Победа в XXIV туре позволила набрать "Рубину" 40 очков и подняться на четвертое место, которое является еврокубковым.

Теги:
Грузия, футбол, спорт, Хвича Кварацхелия

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