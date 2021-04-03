Кварацхелия не остановить – грузинский полузащитник приносит победу "Рубину"

В самой концовке встречи Кварацхелия имел прекрасную возможность оформить дубль, но пробил прямо в голкипера гостей

ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил единственный гол во встрече XXIV тура РПЛ, в котором "Рубин" у себя на поле обыграл "Сочи" 1:0.

Грузинскому полузащитнику удался мощный и красивейший удар из-за пределов штрафной площади в дальний от Николая Заболотного угол. Голевую передачу на свой счет записал Олег Шатов.

Стоит отметить, что Кварацхелия не вышел в основном составе, а появился на поле только после перерыва. Это можно объяснить тем, что полузащитник провел три отборочных матча ЧМ-2022 в составе сборной Грузии.

В самой концовке встречи Кварацхелия имел прекрасную возможность оформить дубль, но пробил прямо в голкипера гостей.

Гол в ворота "Сочи" стал для Кварацхелия третьим за "Рубин" в текущем розыгрыше РПЛ. Также на счету грузинского футболиста восемь результативных передач, куда входят и заработанные пенальти.

Что касается "Рубина", то казанский клуб впервые в истории обыграл "Сочи". До этого было два поражения и одна ничья. Победа в XXIV туре позволила набрать "Рубину" 40 очков и подняться на четвертое место, которое является еврокубковым.