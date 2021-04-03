"Урал" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа второго игрового дня XXIV тура чемпионата России по футболу откроется матчем в Екатеринбурге между "Уралом" и тульским "Арсеналом".

Внизу турнирной таблицы уже фактически определилась группа команд, которая на финише чемпионата будет вести борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Скорее всего, "Урал" избежит этой участи. "Шмели" находятся на 12 месте и опережают зону стыковых матчей на восемь очков. Судя по той игре, которую демонстрируют "Ротор", "Уфа", "Тамбов" – "Уралу" не должно составить труда сохранить этот солидный отрыв в оставшихся турах.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Футбол. Кубок России. Матч "Зенит" – "Арсенал"

Что касается "Арсенала", то "канониры" сейчас находятся как раз в зоне "стыков" (вместе с "Ротором"). Подопечные Дмитрия Парфенова начали весеннюю часть чемпионата двумя поражениями – от "Сочи" (0:4) и "Локомотива" (0:3). Правда после этого тульская команда сотворила мини-сенсацию, обыграв на своем поле ЦСКА (2:1), но затем опять проиграла – на сей раз "Ахмату" (0:2). Одним словом, "канониры" раскачиваются на качелях, и где они остановятся, сказать сложно.

В предстоящей игре букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Победа "Урала" оценивается коэффициентом 2,37 (против 3,4 у "Арсенала"). Однако, я бы не стал брать чистую победу "шмелей" – все-таки они уже могут более менее спокойно дышать, а вот мотивация их соперников куда выше. В этом календарном году "канониры" все свои матчи проиграли под "ноль". Думаю, самое время начать забивать голы. У "Урала" есть проблемы в обороне, так что гости имеют неплохие шансы отличиться. Но забьют они не более одного-двух мячей.

Ставка: "Арсенал" забьет один или два гола за 1,7.