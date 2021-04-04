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Футбол. Лига чемпионов. Матч Зенит — Брюгге

"Зенит" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1064)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Зенит" и "Химки"

Поединок между "Зенитом" и "Химками", на мой взгляд, – центральный матч XXIV тура российской премьер-лиги. Казалось бы – "Зенит" лидер чемпионата, а "Химки" находятся в середине турнирной таблицы. И все же – это будет интересная игра.

Сложно найти футбольного специалиста и простого болельщика, который мог бы предположить, что "Химки" выдадут серию из 10 (!) матчей без поражений. Но это факт. "Красно-черные" не проигрывают в РПЛ с 1 ноября прошлого года (восемь побед и две ничьи). Кстати, последний раз подопечные Игоря Черевченко проиграли именно "Зениту". В матче первого круга клуб из Питера победил 2:0. Уверен, даже если "Химки" прервут свою замечательную серию, для победы хозяевам придется приложить немало усилий.

Футбол. РПЛ. Матч Химки – Краснодар
© photo: Sputnik / Anton Denisov
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"

Вторую часть чемпионата "Зенит" начал, как хромая утка – сыграл вничью с "Ростовом" (2:2), после чего проиграл "Рубину". Потеря пяти очков позволила конкурентам вплотную приблизиться к лидеру РПЛ. Это послужило весомым аргументом, и команда Семака выстрелила дуплетом – "размялась" на "Ахмате" (4:0) и выдала великолепный матч против ЦСКА (3:2). В итоге отрыв от "Спартака" составляет четыре очка.

Достаточно часто в футболе происходит так, что одна и та же команда имеет непосредственное отношение к серии другого клуба. Как в нашем случае. Думаю, "Зенит" и во второй раз в сезоне обыграет "Химки", но гости точно не станут сидеть в глухой обороне и сумеют ответить своими опасными моментами. Мое предположение – мы увидим яркий футбол с голами в обе стороны.

Ставка: обе команды забьют за 2,05.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1064)
Теги:
прогноз на футбольный матч

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