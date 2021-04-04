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Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Первый день

Грузия неудачно стартовала на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (211)
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Sputnik Грузия
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Сегодня на помост выйдут еще два представителя сборной Грузии, которые выступят в весовой категории до 61 кг

ТБИЛИСИ, 4 апр – Sputnik. Штангисты сборной Грузии неудачно стартовали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящем в эти дни в Москве.

В соревнованиях в весовой категории до 55 кг Георгий Доквадзе сумел реализовать только две из шести попыток и в группе "А" занял предпоследнее, седьмое место.

Грузинский штангист Лаша Талахадзе
© Sputnik / STRINGER
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В первой попытке в рывке Доквадзе поднял штангу весом 105 кг, но два последовавших подхода (на 108 и 109 кг) оказались неудачными. Аналогичная ситуация произошла в толчке. Справился с весом в 124 кг, но штанга весом в 129 кг не поддалась грузинскому спортсмену.

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Ангел Русев из Болгарии, набравший в сумме 258 кг (111 рывок и 147 толчок).

Сегодня же на помост выйдут еще два представителя сборной Грузии. Шота Мишвелидзе и Рамин Шамилишвили попробуют свои силы в соревнованиях в весовой категории до 61 кг.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике сборная Грузии представлена 12 спортсменами. В турнире принимает участие и Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и Европы, многократный рекордсмен мира – Лаша Талахадзе.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (211)
Теги:
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, Грузия

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