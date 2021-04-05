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Шота Мишвелидзе (Грузия) на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Грузия завоевала первую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (212)
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Sputnik Грузия
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Во второй день турнира Грузию представит Гога Чхеидзе, который выступит в соревнованиях в весовой категории до 67 кг

ТБИЛИСИ, 5 апр – Sputnik. Грузинский штангист Шота Мишвелидзе завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве.

В соревнованиях в весовой категории до 61 кг Мишвелидзе по сумме двоеборья набрал 290 кг (135 кг в рывке и 155 кг в толчке).

Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Первый день
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Грузия неудачно стартовала на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

В этой же весовой категории выступал еще один грузинский спортсмен – Рамин Шамилишвили. В итоговом протоколе грузинский штангист занял восьмое место, набрав 279 кг (124+155).

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Стилян Гроздев из Болгарии. Его результат 296 кг (136+160). Стоит отметить, что для болгарской сборной это уже третье золото на турнире. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялись Ангел Русев (-55 кг) и Надежда Нгуен (-45 кг).

Во второй день турнира Грузию представит Гога Чхеидзе, который выступит в соревнованиях в весовой категории до 67 кг.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (212)
Теги:
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, Грузия

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