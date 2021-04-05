"Реал" Мадрид – "Ливерпуль": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Вот мы и добрались до четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА. В трех парах соперники приблизительно одного уровня, и предсказать исход их противостояния будет не так-то просто. Дуэль между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" относится именно к этой категории.

Для "Реала" наступает очень непростой период. После ряда осечек мадридского "Атлетико" подопечные Зидана сократили отставание от "матрасников" до трех очков и вернулись в гонку за чемпионство. Значит, силы понадобятся и в "примере", где, кстати, в ближайшие выходные "Реалу" предстоит сыграть с "Барселоной". Обрамляет же "эль-классико" двухматчевое противостояние с "Ливерпулем".

Все уже поняли, что Зидан хорошо настраивает свою команду на серьезные и важные матчи. Можно проиграть андердогам вроде "Леванте" и "Алькояно", но победить на классе "Аталанту" в 1/8 финала ЛЧ. "Королевский клуб" не проигрывает уже 11 матчей подряд (девять побед при двух ничьих). Думаю, что не уступят они и "мерсисайдцам" в первой игре ¼ финала. Да, в составе не будет харизматичного Серхио Рамоса, но есть четкая тенденция – без своего капитана "Реал" меньше забивает, но и меньше пропускает.

© Sputnik / STRINGER Главный тренер ФК "Ливерпуль" Юрген Клопп

"Ливерпуль" не борется за чемпионство уже давно. С тем кризисом, в который угодили подопечные Клоппа, попасть бы в ЛЧ на следующий сезон. На данный момент от четвертого места "мерсисайдцев" отделяют два очка. Поэтому, как мне кажется, немецкий специалист делает сейчас ставку на текущий розыгрыш турнира. Как подтверждение – уверенная победа над "РБ Лейпцигом" в прошлой стадии плей-офф. На себя обращает внимание тот факт, что в обоих матчах "Ливерпуль" оставил свои ворота на замке. Кстати, в последнем туре АПЛ также на ноль был обыгран лондонский "Арсенал".

В паре "Реал" - "Ливерпуль" букмекеры отдают предпочтение английскому клубу. Может быть, по сумме двух матчей это так, но в домашней игре испанцы сделают все возможное, чтобы изменить такой расклад. "Ливерпуль" не пропускал в трех встречах подряд. Учитывая проблемы клуба в обороне – это достижение. Думаю, в Мадриде серия прервется. Но и у "Реала" есть кадровые проблемы, и вряд ли хозяева смогут рассчитывать больше, чем на один или два гола.

Ставка: "Реал" забьет один или два гола за 1,64.

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