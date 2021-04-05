"Манчестер Сити" - "Боруссия" Дортмунд: прогноз на ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА

Четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА между "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией" - это то противостояние, в котором английский клуб является однозначным фаворитом. В трех остальных матчах ¼ финала ситуация не столь очевидная.

Месяц назад, а если быть совсем точным – 7 марта, "Сити" прервал свою потрясающую серию из 21 (!) победы подряд во всех турнирах. "Горожане" уступили в чемпионате Англии "МЮ" 0:2. Но это досадное недоразумение совершенно не подкосило команду Гвардиолы. Пять последовавших матчей "Сити" уверенно выиграл, при этом в четырех последних играх команда отыграла на "ноль". Победу в АПЛ у "Мансити" уже никто не отнимет, поэтому можно полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

© REUTERS / Leon Kuegeler Боруссия Дортмунд стала триумфатором Кубка Германии, одолев в решающем поединке турнира франкфуртский Айнтрахт

В отличие от "Сити", "Боруссия" продолжает испытывать серьезные проблемы. Игра у "шмелей" совершенно не идет. Команда Эдина Терзича одержала всего одну победу в пяти последних матчах во всех турнирах (при двух поражениях и двух ничьих), обыграв в чемпионате Германии "Герту" (2:0). После XXVII туров национального первенства "Боруссия" находится на пятом месте и сильно рискует не попасть в ЛЧ на следующий сезон. Отставание от "Айнтрахта" составляет семь очков. И далеко не факт, что с такой игрой "шмели" сумеют наверстать упущенное.

Честно говоря, меня удивило, что в прошлом раунде плей-офф "Боруссия" смогла пройти "Севилью". Но история не повторится – "Сити" просто сметет со своего пути немецкий клуб. К тому же, у "Боруссии" переполнен лазарет – Витцель, Загаду, Санчо, Шмельцер – все они гарантированно не сыграют в Манчестере.

Как мне кажется, хозяева приложат максимум усилий, чтобы уже в первом матче снять все вопросы о победителе дуэли. В конце сезона никому не захочет проводить лишний энергозатратный матч, тем более, что впереди еще чемпионат Европы. Дополнительные риски совершенно ни к чему. Ставить на чистую победу "Сити" нет никакого смысла – коэффициент всего 1,38. Я предложу рассмотреть вариант, при котором англичане отличатся в каждом из таймов. "Боруссия", конечно же, попытается забить на выезде. Соответственно, "горожане" вполне могут организовать пару-тройку контратак уже после перерыва.

Ставка: "Манчестер Сити" забьет в каждом из таймов за 1,99.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.