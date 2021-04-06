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Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия

Кому достанется Кварацхелия: за грузинского хавбека бьются самые титулованные клубы Европы

photo: FC Rubin
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (214)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210406/251379763/Komu-dostanetsya-Kvaratskheliya-za-gruzinskogo-khavbeka-byutsya-samye-titulovannye-kluby-Evropy.html

Настойчивее всех за Кварацхелия бьется "Милан", и если ему удастся заполучить грузинского хавбека, он станет вторым после Кахи Каладзе грузинским легионером, защищающим цвета этого именитого итальянского клуба

ТБИЛИСИ,  6 апр — Sputnik. За футболиста сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвичу Кварацхелия разгорелась настоящая борьба.

Кварацхелия не остановить – грузинский полузащитник приносит победу "Рубину">>

Заполучить его хотят итальянские клубы "Милан", "Ювентус" и "Наполи", "прицениться" к восходящей 20-летней звезде футбола пытаются дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария".

По информации портала Tuttomercatoweb, больше всего шансов пока у «Милана», который опережает "Ювентус" в борьбе за трансфер футболиста.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что скауты "Ювентуса" и "Милана" просмотрели Кварацхелия на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Грузии и Испании (1:2) 28 марта, в той игре 20-летний полузащитник стал героем матча, забив гол.

Отборочный матч ЧМ-2022 Грузии-Испания, футболист Хвича Кварацхелия
photo: Georgian Football Federation / FB
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По информации портала, "Милан" теперь находится в постоянном контакте с агентом Кварацхелия, который в ближайшее время посетит Италию. "Ювентус" ушел на второй план в борьбе за хавбека.

Нет пока определенности и в том, во сколько в конце концов будет оценен грузинский футболист.  Портал Transfermarkt оценивает Кварацхелия в 10 миллионов евро, однако, "Рубин" вряд ли уступит так "дешево" своего ведущего игрока. По данным разных источников, трансфер может составить 19-20 миллионов евро.

Кварацхелия в нынешнем сезоне провел за "Рубин" 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил четыре мяча. В мартовских играх отборочного турнира ЧМ-2022 Кварацхелия в составе сборной Грузии отметился двумя голами, поразив ворота сборных Испании и Греции.

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (214)
Теги:
Хвича Кварацхелия, футбол, Грузия

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