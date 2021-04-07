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Кахи Асанидзе

Сын олимпийского чемпиона из Грузии остался без медали на ЧЕ по тяжелой атлетике

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210407/251392191/Syn-olimpiyskogo-chempiona-iz-Gruzii-ostalsya-bez-medali-na-ChE-po-tyazheloy-atletike.html

В итоговом протоколе соревнований в весовой категории до 73 кг Асанидзе занял седьмое место. На чемпионате сборная Грузии представлена 12 спортсменами

ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. Грузинский штангист Каха Асанидзе, являющийся сыном олимпийского чемпиона (2004) и нынешнего главного тренера сборной Грузии по тяжелой атлетике Георгия Асанидзе, остался вне подиума на проходящем в Москве чемпионате Европы.

Шота Мишвелидзе (Грузия) на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Грузия завоевала первую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

В итоговом протоколе соревнований в весовой категории до 73 кг Асанидзе занял седьмое место. По сумме двоеборья 21-летний грузинский спортсмен набрал 327 кг (148 рывок и 179 толчок).

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Данияр Исмаилов из Турции, которому покорились 341 кг (160 рывок и 181 толчок). На втором месте Марин Робу из Молдовы (339 кг), а Брикен Цалья из Албании (336 кг) замкнул тройку лидеров.

После трех дней континентального первенства грузинские тяжелоатлеты завоевали две медали. Шота Мишвелидзе стал вице-чемпионом в весовой категории до 61 кг, а Гога Чхеидзе (-67 кг) стал обладателем малой бронзовой медали.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике сборная Грузии представлена 12 спортсменами. В турнире принимает участие и олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и Европы, многократный рекордсмен мира – Лаша Талахадзе.

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