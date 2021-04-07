Гол Хвичи Кварацхелия в ворота "Сочи" признан лучшим в XXIV туре РПЛ

По красоте гол Кварацхелия обошел точный удар Рифата Жемалетдинова из "Локомотива" и спартаковца Александра Соболева

ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. Гол грузинского полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия, забитый в ворота "Сочи", был признан болельщиками лучшим в XXIV туре чемпионата России по футболу, сообщает портал sportbox.ru.

По итогам голосования на сайте, по красоте гол Кварацхелия обошел точный удар Рифата Жемалетдинова из "Локомотива" и спартаковца Александра Соболева.

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🎥 Смотрим лучшие голы 24-го тура #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/4oLmniVCkX — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 6, 2021

​В матче против "Сочи" Кварацхелия вышел на поле после перерыва и забил на 72 минуте, принеся победу "Рубину" с минимальным счетом 1:0.

Стоит отметить, что Кварацхелия забивает в третьем матче подряд. До гола в ворота "Сочи" полузащитник отличился в отборочных матчах ЧМ-2022 за национальную сборную – забил Испании (1:2) и Греции (1:1).

В текущем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел за "Рубин" 21 матч, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

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