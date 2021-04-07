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Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022

Сборная Грузии по футзалу в шаге от исторического события – участия в чемпионате Европы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1110)
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После четырех сыгранных матчей сборная Грузии занимает второе место в группе, и от гарантированного участия в континентальном первенстве ее отделяет одна победа

ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу начала подготовку к двум заключительным отборочным матчам чемпионат Европы, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.

Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузинские футболисты 9 апреля в Тбилиси сыграют с командой Франции, а 12 числа на выезде встретятся с лидером отборочной группы два – Россией.

Главный тренер сборной Грузии Автандил Асатиани для подготовки к матчам вызвал 20 футболистов. Из-за травм против Франции и России не сыграют Николоз Куртанидзе и Сами Сайоти.

После четырех сыгранных матчей сборная Грузии занимает второе место в группе, набрав семь очков. Подопечные Асатиани проиграли России (0:4), сыграли вничью с Францией (4:4) и дважды обыграли Армению (5:0 дома и 3:2 на выезде). В случае домашней победы над Францией, сборная Грузии наберет 10 очков и фактически обеспечит себе участие в чемпионате Европы.

 

Матч по футзалу между сборными Грузии и России
© Sputnik / STRINGER
Матч по футзалу между сборными Грузии и России

Согласно регламенту отборочного турнира, в котором принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп, в финальную часть ЧЕ выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

Сборная Грузии по футзалу ни разу в своей истории не принимала участия в континентальном первенстве.

Темы:
Спорт в Грузии (1110)
Теги:
Сборная Грузии по футзалу

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