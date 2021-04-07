ЦСКА – АСВЕЛ: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами "Зенит" и ЦСКА

Московский ЦСКА уже давным-давно обеспечил себе участие в плей-офф Евролиги. Сейчас у "армейцев" одна единственная задача – застолбить за собой второе место в турнирной таблице. Для этого подопечным Итудиса нужно выиграть одну из двух домашних встреч – либо против французского АСВЕЛ-а, либо обыграть греческий "Панатинаикос" в отложенном матче XXV тура.

ЦСКА оставил полосу неудач позади и одержал в Евролиге четыре победы подряд. Последней "жертвой" столичного клуба стали "Химки", уступившие "армейцам" 25 очков (72:97). Стоит отметить, что уже три игры ЦСКА обходится без лучшего снайпера команды Майка Джеймса. Отсутствие американца в составе никак не сказалось на результативности "армейцев". Команду поочередно "тянут" Лундберг, Фойгтманн, Шенгелия, Хиллиард.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Баскетбол. Евролига. Матч "Зенит" - АСВЕЛ

Как мне кажется, уже в игре против АСВЕЛ-а московский клуб решит задачу сохранения второго места. Французы уже давно ни на что не претендуют – они находятся в низу турнирной таблицы и лишь в прошлом туре, обыграв израильский "Маккаби", прервали серию из шести поражений подряд.

Ставить на победу ЦСКА в предстоящем матче нет никакого смысла, коэффициент просто мизерный – всего 1,12. Поэтому поговорим об индивидуальных "тоталах". В трех последних встречах (без Джеймса), "армейцы" в среднем набирают 90 очков за матч. Но игре против АСВЕЛ-а может произойти следующее: добившись солидного преимущества, Итудис может предоставить игровое время молодым игрокам.

И не факт, что они проведут концовку на высоком уровне. Но для необходимого отрыва, нужно ударно провести первую половину матча, что ЦСКА очень неплохо удается – в среднем 48.3 очка в последних трех играх. Подстрахуюсь и предположу, что за первые две четверти хозяева наберут минимум 44 очка.

Ставка: в первой половине встречи ЦСКА наберет больше 43.5 очков за 1,88.