Министр спорта Татарстана: хотелось бы оставить Кварацхелия в Казани

За игрой 20-летнего грузинского полузащитника пристально следят скауты ведущих европейских клубов, а трансферная цена Кварацхелия может колебаться от 15 до 20 миллионов евро

ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сказал, что было бы неплохо, если бы полузащитник сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия остался в клубе. Об этом чиновник заявил в интервью РИА Новости.

"Думаю, это не только мое желание, а желание большинства болельщиков. Парень – находка, открытие. Приятно, что он здесь раскрылся. И сам он парень хороший, позитивный. Дальше уже решение за ним. Если он будет играть в "гранде" в Европе, для него это будет неплохо. Не могу говорить за генерального менеджера клуба, но этот сезон-то он точно отыграет. Дальше, решение, думаю, будет приниматься в зависимости от того, как закончит "Рубин" сезон", – сказал Леонов.

За игрой 20-летнего грузинского полузащитника пристально следят скауты ведущих европейских клубов: "Ювентуса", "Милана", "Наполи", "Баварии", "Боруссии", "Севильи". И это далеко не полный перечень команд, готовых к переговорам о приобретении Кварацхелия.

В свою очередь, гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов в недавнем интервью изданию Бизнес online высказался о возможной продаже Кварацхелия.

"Перед нами не стоит задачи подготовки игроков для дальнейшей продажи. Мы строим команду. И каждый из футболистов важен для нас. Но если в клуб поступит достойное предложение по любому из наших игроков, то мы всегда готовы рассмотреть его. Хочу подчеркнуть, достойное предложение", – сказал он.

Также Сайманов считает, что в ближайшем времени в клуб поступит много предложений по Кварацхелия.

"Уверен, что скоро факсы пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя", – добавил он.

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV Хвича Кварацхелия. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на "Динамо Арене". Счет 1:0 в пользу грузинской команды

По данным авторитетного издания transfermarkt.com, нынешняя трансферная цена Кварацхелия составляет 10 миллионов евро. Однако реальная стоимость футболиста может колебаться от 15 до 20 миллионов. На данный момент полузащитник "Рубина" – самый дорогой грузинский футболист.

В текущем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел за "Рубин" 21 матч, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

Также полузащитник отлично проявил себя в отборочных матчах ЧМ-2022 за национальную сборную Грузии, забив Испании (1:2) и Греции (1:1).