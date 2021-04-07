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Николоз Басилашвили

Басилашвили стартовал с победы на теннисном турнире в Кальяри

© AP Photo / Trevor Collens
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (87)
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Выход в ¼ финала Sardegna Open, общий призовой фонд которого составляет 408 тысяч евро, позволил Басилашвили заработать почти 14 тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашви (37 номер в рейтинге АТР) начал грунтовый сезон с победы во втором круге турнира из серии АТР-250 в Кальяри.

В соперниках у Басилашвили был словацкий теннисист Йозеф Ковалик, занимающий 128 позицию в рейтинге АТР. Несмотря на существенную разницу в классе, грузинский теннисист испытал серьезные проблемы и сумел победить только в трех сетах – 4:6, 6:4, 7:5. Матч продолжался три часа.

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
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Оба теннисиста совершали очень много ошибок. Как итог – Басилашвили сделал девять брейков, а свою подачу отдал восемь раз. Самым напряженным получился 10 гейм третьего сета. На подаче Басилашвили словацкий теннисист имел пять матчболов, но грузин сумел справиться с напряжением и завершил гейм в свою пользу.

За выход в полуфинал Басилашвили сыграет с Ян-Леннард Штруффом (41) из Германии, который без проблем в двух сетах (6:4, 6:2) обыграл Лиама Броди (152) из Великобритании.

Басилашвили и Штруфф встречались между собой шесть раз, и пока счет 4:2 в пользу немецкого теннисиста.

Выход в ¼ финала Sardegna Open, общий призовой фонд которого составляет 408 тысяч евро, позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и почти 14 тысяч евро призовых.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (87)
Теги:
Николоз Басилашвили

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