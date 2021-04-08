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Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Счет 1:0 в пользу грузинской команды

Сборная Грузии по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Спорт
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Незначительный регресс национальной сборной обусловлен двумя поражениями в отборочных матчах ЧМ-2022 в Катаре

ТБИЛИСИ, 8 апр – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу ухудшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА/Кока-Кола, опустившись с 89 на 91 место.

Сборная Грузии и Швеции в первом отборочном матче ЧМ-2022
photo: Georgian Football Federation
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В активе сборной Грузии 1259,51 очков, и с этим показателем она располагается между командами Армении (1273,28) и Вьетнама (1258,06).

Незначительный регресс национальной сборной обусловлен двумя поражениями в отборочных матчах ЧМ-2022 в Катаре. Подопечные Вилли Саньоля уступили на выезде Швеции (0:1) и дома Испании (1:2). Еще одна встреча против Греции завершилась вничью (1:1).

Что касается соперников сборной Грузии по отборочной группе "В", то в рейтинге ФИФА они разместились на следующих позициях: Испания – 6, Швеция – 18, Греция – 51, Косово – 120.

Сильнейшей сборной мира, согласно рейтингу ФИФА, по-прежнему остается Бельгия (1783,38). На втором месте действующие чемпионы мира – Франция (1757,3), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1742,65).

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