Сборная Грузии по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

Незначительный регресс национальной сборной обусловлен двумя поражениями в отборочных матчах ЧМ-2022 в Катаре

ТБИЛИСИ, 8 апр – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу ухудшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА/Кока-Кола, опустившись с 89 на 91 место.

В активе сборной Грузии 1259,51 очков, и с этим показателем она располагается между командами Армении (1273,28) и Вьетнама (1258,06).

Незначительный регресс национальной сборной обусловлен двумя поражениями в отборочных матчах ЧМ-2022 в Катаре. Подопечные Вилли Саньоля уступили на выезде Швеции (0:1) и дома Испании (1:2). Еще одна встреча против Греции завершилась вничью (1:1).

Что касается соперников сборной Грузии по отборочной группе "В", то в рейтинге ФИФА они разместились на следующих позициях: Испания – 6, Швеция – 18, Греция – 51, Косово – 120.

Сильнейшей сборной мира, согласно рейтингу ФИФА, по-прежнему остается Бельгия (1783,38). На втором месте действующие чемпионы мира – Франция (1757,3), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1742,65).