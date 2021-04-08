Матч между сборными Грузии и Франции по футзалу пройдет при болельщиках

В случае домашней победы над Францией, сборная Грузии наберет 10 очков и фактически обеспечит себе участие в чемпионате Европы

ТБИЛИСИ, 8 апр – Sputnik. Отборочный матч между сборными Грузии и Франции по футзалу, который состоится в Тбилиси 9 апреля, пройдет при болельщиках, говорится в сообщении ФФГ.

"В соответствии с ковид-регуляциями, на трибуны будет допущено 30% от общей вместительности зала. Билеты на матч можно приобрести только в онлайн-режиме на сайте TKT.ge. Цена одного билета составит пять лари. В одни руки будут отпускаться максимум два билета", - говорится в заявлении ФФГ.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и вызванными мерами безопасности, Федерация призывает болельщиков вовремя прийти на матч. Двери в спорткомплекс откроются в 16:00 (игра начинается в 18:00).

"На входе всем болельщикам будет проведен термоскрининг, на территории спорткомплекса необходимо носить маску и садиться можно только на разрешенные места", - отмечает ФФГ.

О необходимости болельщиков в такой ответственной встрече сказал и генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири.

"От чемпионата Европы нас отделяет один шаг. Мы все видели, какой заряд энергии болельщики дали на матче с Испанией. Уверен, даже на 30 процентов заполненный зал поможет нашим игрокам одержать победу и вместе с болельщиками отпраздновать успех", - отметил генсек.

После четырех сыгранных туров в отборочной группе два сборная Грузии занимает второе место, набрав семь очков. Подопечные Асатиани проиграли России (0:4), сыграли вничью с Францией (4:4) и дважды обыграли Армению (5:0 дома и 3:2 на выезде). В случае домашней победы над Францией, сборная Грузии наберет 10 очков и фактически обеспечит себе участие в чемпионате Европы.

Согласно регламенту отборочного турнира, в котором принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп, в финальную часть ЧЕ выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

Сборная Грузии по футзалу ни разу в своей истории не принимала участия в континентальном первенстве.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.