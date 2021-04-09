Грузинский штангист стал вице-чемпионом Европы в Москве

В соревнованиях в весовой категории до 89 кг, Давитадзе по сумме двоеборья набрал 374 кг (171 кг в рывке и 203 кг в толчке)

ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Грузинский штангист Реваз Давитадзе завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Москве.

В соревнованиях в весовой категории до 89 кг, Давитадзе по сумме двоеборья набрал 374 кг (171 кг в рывке и 203 кг в толчке). До золота континентального первенства грузинскому тяжелоатлету не хватило всего одного килограмма. В третьей попытке в толчке Давитадзе заказал 205 кг, но не сумел взять вес.

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Карен Авагян из Армении (375 кг). Третье место на пьедестале почета также занял представитель Армении – Андраник Карапетян (365 кг).

Серебряная медаль Давитадзе стала второй для сборной Грузии на ЧЕ в Москве. Ранее вице-чемпионом турнира стал Шота Мишвелидзе (-61 кг).

В седьмой день ЧЕ, 9 апреля, сборную Грузии представят два тяжелоатлета. Антон Плесной выступит в соревнованиях в весовой категории до 96 кг, а Натия Гаделия в категории до 81 кг среди женщин.

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