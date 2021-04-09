Торнике Шенгелия пропустил матч ЦСКА в Евролиге из-за травмы глаза

На одной из тренировок перед матчем грузинскому форварду "прилетело пальцем в глаз", как выразился главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис

ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, выступающий за московский ЦСКА, не смог принять участия в матче Евролиги против АСВЕЛа из-за травмы глаза.

На одной из тренировок перед матчем грузинскому форварду "прилетело пальцем в глаз", как выразился главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. По словам греческого специалиста, повреждение несерьезное и уже в субботу, 10 апреля, Шенгелия сможет присоединиться к тренировочному процессу.

Что касается непосредственно матча, то ЦСКА победил 88:70 и гарантировал себе второе место в регулярном чемпионате Евролиги.

Заключительную встречу в рамках чемпионата Евролиги ЦСКА проведет 14 апреля дома против греческого "Панатинаикоса".

Шенгелия перешел в ЦСКА из испанской "Басконии" летом прошлого года. Контракт 29-летнего баскетболиста с "армейцами" рассчитан на три года.

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