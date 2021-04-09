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Футбол. РПЛ. Матч Уфа - Зенит

"Уфа" – "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Dmitry Mukhametkulov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1067)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210409/251417040/Ufa--Akhmat-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Уфа" и "Ахмат"

В прошлом XXIV туре "Уфа" крупно проиграла "Динамо" (0:4). Это поражение, шестое в семи последних матчах, привело к тому, что Рашид Рахимов покинул пост главного тренера башкирской команды. Спасать "горожан" от вылета призван Николай Сафрониди, который назначен исполняющим главного тренера клуба.

Спасать – легко сказано. "Уфа" находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата, и от 12 спасительного места команду отделяют 15 очков. Набрать их в шести оставшихся играх – утопия. Единственный выход у Сафрониди – постараться затащить "Уфу" в зону стыковых матчей. От нее башкирский клуб отстает на три балла. Другое дело, что у "Уфы" на финише РПЛ просто "ужасный" календарь: "Спартак", "Сочи", ЦСКА и "Зенит". Все эти клубы решают серьезные задачи и вряд ли станут "спонсировать" "горожан" очками.

 

Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Ахмат
© photo: Sputnik / Александр Гальперин
Футбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Ахмат"

Что касается "Ахмата", то клуб из Грозного турнирных задач уже не решает. Подопечные Андрея Талалаева до зоны еврокубков не дотянутся, но фактически гарантировали сохранение прописки в РПЛ. Формально, грозненскому клубу нужно набрать два очка в оставшихся шести играх. Задача вполне осуществимая.

Как мне кажется, в концовке сезона "Ахмат" все свое внимание перенесет на Кубок России. На этой неделе грозненцы вышли в полуфинал турнира, обыграв, кстати, "Уфу" с минимальным счетом 1:0.

Несмотря на сложнейший календарь, у "Уфы" есть две "лазейки", где команда может побороться за очки. Это предстоящая встреча с "Ахматом" и игра с тульским "Арсеналом" в заключительном туре премьер-лиги. "Канониры" - одни из конкурентов уфимцев в борьбе за выживание. Так что нас ждет очень серьезное противостояние.

Думаю, что в предстоящей домашней игре "Уфа" как минимум не проиграет "Ахмату". Хозяев вряд ли устроит ничья, да и у Сафрониди, наверное, есть амбиции, чтобы продемонстрировать свои способности на новом поприще. Но если "Уфа" и победит, то с преимуществом не больше, чем в один мяч. Уж слишком слабо команда смотрится последние несколько недель.

Ставка: победа "Уфы" в один мяч или ничья за 1,8.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1067)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч

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