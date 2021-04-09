"Уфа" – "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

В прошлом XXIV туре "Уфа" крупно проиграла "Динамо" (0:4). Это поражение, шестое в семи последних матчах, привело к тому, что Рашид Рахимов покинул пост главного тренера башкирской команды. Спасать "горожан" от вылета призван Николай Сафрониди, который назначен исполняющим главного тренера клуба.
Спасать – легко сказано. "Уфа" находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата, и от 12 спасительного места команду отделяют 15 очков. Набрать их в шести оставшихся играх – утопия. Единственный выход у Сафрониди – постараться затащить "Уфу" в зону стыковых матчей. От нее башкирский клуб отстает на три балла. Другое дело, что у "Уфы" на финише РПЛ просто "ужасный" календарь: "Спартак", "Сочи", ЦСКА и "Зенит". Все эти клубы решают серьезные задачи и вряд ли станут "спонсировать" "горожан" очками.
Что касается "Ахмата", то клуб из Грозного турнирных задач уже не решает. Подопечные Андрея Талалаева до зоны еврокубков не дотянутся, но фактически гарантировали сохранение прописки в РПЛ. Формально, грозненскому клубу нужно набрать два очка в оставшихся шести играх. Задача вполне осуществимая.
Как мне кажется, в концовке сезона "Ахмат" все свое внимание перенесет на Кубок России. На этой неделе грозненцы вышли в полуфинал турнира, обыграв, кстати, "Уфу" с минимальным счетом 1:0.
Несмотря на сложнейший календарь, у "Уфы" есть две "лазейки", где команда может побороться за очки. Это предстоящая встреча с "Ахматом" и игра с тульским "Арсеналом" в заключительном туре премьер-лиги. "Канониры" - одни из конкурентов уфимцев в борьбе за выживание. Так что нас ждет очень серьезное противостояние.
Думаю, что в предстоящей домашней игре "Уфа" как минимум не проиграет "Ахмату". Хозяев вряд ли устроит ничья, да и у Сафрониди, наверное, есть амбиции, чтобы продемонстрировать свои способности на новом поприще. Но если "Уфа" и победит, то с преимуществом не больше, чем в один мяч. Уж слишком слабо команда смотрится последние несколько недель.
Ставка: победа "Уфы" в один мяч или ничья за 1,8.