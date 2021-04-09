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Игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон (слева) и игрок Рубина Хвича Кварацхелия

"Ростов" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1068)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210409/251418995/Rostov---Rubin-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ростов" и "Рубин"

Если вынести за рамки столичное дерби между "Локомотивом" и "Спартаком", то матч в Ростове между "Ростовом" и казанским "Рубином" – второе по значимости противостояние в XXV туре российской премьер-лиги. Если московские клубы ведут борьбу за чемпионство (в меньшей степени) и за попадание в Лигу чемпионов, то борьба между крепкими середняками РПЛ идет за попадание в зону еврокубков.

После возобновления чемпионата "Ростов" выглядит далеко не лучшим образом. Подопечные Валерия Карпина одержали всего одну победу, обыграв слабый "Ротор" (4:0). В играх против более сильных соперников у "желто-синих" как-то не заладилось: ничьи с "Зенитом" (2:2) и "Сочи" (0:0) и поражения от "Химок" (0:1) и "Спартака" (2:3). Кстати, в матче против "народной команды" "Ростов" вел в счете 2:1, но удержать преимущества не сумел.

 

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Ростов
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Ростов"

"Рубин" во второй части чемпионата удивил многих. В пяти проведенных матчах подопечные Леонида Слуцкого одержали четыре победы, уступив только "Химкам" (0:1). При этом "Рубин" сумел обыграть соперников, находящихся выше по турнирной таблице – "Спартак" (2:0), "Зенит" (2:1) и "Сочи" (1:0). В этих играх выше всяких похвал, впрочем как и всегда, проявил себя Хвича Кварацхелия. Полузащитник сборной Грузии забил два гола и отдал две голевые передачи.

В первом круге "Рубин" у себя дома уступил "Ростову" 0:2. Стоит отметить, что для казанского клуба выезд в Ростов почти всегда проблематичен. В пяти последних гостевых матчах "Рубин" одержал всего одну победу при трех поражениях и одной ничьей. Но сейчас игра гостей смотрится более слаженной и цельной. Именно поэтому букмекеры не видят фаворита в предстоящей игре (победа каждого из клубов оценивается коэффициентом 2,8).

Я не буду делать прогноз на исход противостояния – это игра на три результата, ни один из которых не станет сенсационным. Предположу, что "Рубин" сумеет забить. Великолепное атакующее трио Кварацхелия-Деспотович-Макаров наверняка сумеет найти бреши в обороне хозяев. При этом на россыпь голов я бы не стал рассчитывать, один или два гола в исполнении "Рубина" – вот мой прогноз.

Ставка: "Рубин" забьет один или два гола за 1,64.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1068)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч

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