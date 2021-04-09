Сборная Грузии по футзалу обыграла Францию в отборочном матче ЕВРО-2022

ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу обыграла в Тбилиси команду Франции 3:2 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.
После этой победы сборная Грузии, набрав 10 очков, гарантировала себе второе место в группе и с большой долей вероятности автоматически квалифицируется на ЕВРО-2022.
После насыщенной пятиминутки игра немного успокоилась, и первыми в нее вернулись гости, сравнявшие счет за несколько минут до перерыва. И все же последнее слово в тайме, и как оказалось позже – в матче, осталось за хозяевами. После очередного розыгрыша углового Талеш пробил в самый угол ворот и вывел сборную Грузии вперед. Произошло это за шесть секунд до сирены на перерыв.
Во втором тайме французы, которых не устраивала даже ничья, атаковали очень много, но так и не добились успеха. Не помогла даже смена вратаря на лишнего дополнительного игрока.
Согласно регламенту отборочного турнира, в котором принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп, в финальную часть ЧЕ выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.
На данный момент сборная Грузии уже опережает Венгрию, которая после пяти отборочных матчей набрала всего шесть очков.
Заключительный матч отборочного турнира ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет на выезде 12 апреля против России, которая уже вышла на ЧЕ с первого места в группе. В случае, если грузинские футболисты сумеют сыграть вничью или же кто-то из конкурентов потеряет очки, команда Автандила Асатиани впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве.
Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.
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