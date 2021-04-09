Сборная Грузии по футзалу обыграла Францию в отборочном матче ЕВРО-2022

В случае, если грузинские футболисты сумеют сыграть вничью в последнем туре или же кто-то из конкурентов потеряет очки, то сборная впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве

ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу обыграла в Тбилиси команду Франции 3:2 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.

После этой победы сборная Грузии, набрав 10 очков, гарантировала себе второе место в группе и с большой долей вероятности автоматически квалифицируется на ЕВРО-2022.

© Sputnik / Alex Shlamov Отборочный матч между сборными Грузии и Франции по футзалу

Все голы были забиты в первой половине игры. Французы вышли вперед после точного удара Нгале через две с половиной минуты после начала встречи. Подопечные Автандила Асатиани сравняли счет приблизительно через три минуты. Точный удар получился у Талеша. А уже через 19 секунд сборная Грузии вышла вперед. После розыгрыша углового мощно пробил Рониньо.

После насыщенной пятиминутки игра немного успокоилась, и первыми в нее вернулись гости, сравнявшие счет за несколько минут до перерыва. И все же последнее слово в тайме, и как оказалось позже – в матче, осталось за хозяевами. После очередного розыгрыша углового Талеш пробил в самый угол ворот и вывел сборную Грузии вперед. Произошло это за шесть секунд до сирены на перерыв.

© Sputnik / Alex Shlamov Отборочный матч между сборными Грузии и Франции по футзалу

Во втором тайме французы, которых не устраивала даже ничья, атаковали очень много, но так и не добились успеха. Не помогла даже смена вратаря на лишнего дополнительного игрока.

Согласно регламенту отборочного турнира, в котором принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп, в финальную часть ЧЕ выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

© Sputnik / Alex Shlamov Отборочный матч между сборными Грузии и Франции по футзалу

На данный момент сборная Грузии уже опережает Венгрию, которая после пяти отборочных матчей набрала всего шесть очков.

Заключительный матч отборочного турнира ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет на выезде 12 апреля против России, которая уже вышла на ЧЕ с первого места в группе. В случае, если грузинские футболисты сумеют сыграть вничью или же кто-то из конкурентов потеряет очки, команда Автандила Асатиани впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

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