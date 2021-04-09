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Теннисист Николоз Басилашвили

Николоз Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Кальяри

© AFP / KOEN SUYK
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (88)
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Выход в полуфинал позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 20 с половиной тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (37 номер в рейтинге АТР), вышел в полуфинал турнира из серии АТР-250 в Кальяри.

В четвертьфинале Басилашвили в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:3 - обыграл Ян-Леннарда Штруффа (41) из Германии. Встреча продолжалась больше двух с половиной часов.

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Басилашвили стартовал с победы на теннисном турнире в Кальяри

Решающим стал третий сет, который грузинский теннисист провел выше всяких похвал. Басилашвили трижды взял подачу Штруффа, позволив сопернику сделать только один брейк.

После этой победы счет в очном противостоянии теннисистов стал 4:3 в пользу Штруффа.

Выход в полуфинал позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 20 с половиной тысяч евро призовых.

За право участия в финале турнира в Кальяри Басилашвили встретится с Ласло Дьере (57) из Сербии, который в также в трех сетах обыграл итальянца Лоренцо Музетти – 6:4, 4:6, 6:2.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (88)
Теги:
Николоз Басилашвили, теннис, Грузия

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