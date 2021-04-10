Штангист из Грузии завоевал золото чемпионата Европы

В активе сборной Грузии уже три медали ЧЕ - ранее вице-чемпионами турнира стали Реваз Давитадзе (-89 кг) и Шота Мишвелидзе (-61 кг)

ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Штангист Антон Плесной, представляющий Грузию, завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Москве.

В соревнованиях в весовой категории до 96 кг Плесной показал результат 393 кг (180 в рывке и 213 в толчке). Занявшего второе место Петра Асаенка (374 кг), новоиспеченный чемпион Европы превзошел на 19 (!) кг. Бронзовую награду завоевал Акоп Мкртчян из Армении (372 кг).

Для Плесного – это второй подиум в карьере на ЧЕ. На турнире в 2019 году, который проходил в Батуми, Плесной стал бронзовым призером соревнований.

Таким образом, в активе сборной Грузии уже три медали ЧЕ. Ранее вице-чемпионами турнира стали Реваз Давитадзе (-89 кг) и Шота Мишвелидзе (-61 кг).

10 апреля Грузию на континентальном первенстве представят Ираклий Чхеидзе (-102 кг) и Анастасия Готфрид (-87 кг).

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