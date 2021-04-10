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Антон Плесной (Грузия) выступает на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Штангист из Грузии завоевал золото чемпионата Европы

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (217)
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Sputnik Грузия
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В активе сборной Грузии уже три медали ЧЕ - ранее вице-чемпионами турнира стали Реваз Давитадзе (-89 кг) и Шота Мишвелидзе (-61 кг)

ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Штангист Антон Плесной, представляющий Грузию, завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Москве.

В соревнованиях в весовой категории до 96 кг Плесной показал результат 393 кг (180 в рывке и 213 в толчке). Занявшего второе место Петра Асаенка (374 кг), новоиспеченный чемпион Европы превзошел на 19 (!) кг. Бронзовую награду завоевал Акоп Мкртчян из Армении (372 кг).

Реваз Давитадзе (Грузия) выступает на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Грузинский штангист стал вице-чемпионом Европы в Москве

Для Плесного – это второй подиум в карьере на ЧЕ. На турнире в 2019 году, который проходил в Батуми, Плесной стал бронзовым призером соревнований.

Таким образом, в активе сборной Грузии уже три медали ЧЕ. Ранее вице-чемпионами турнира стали Реваз Давитадзе (-89 кг) и Шота Мишвелидзе (-61 кг).

10 апреля Грузию на континентальном первенстве представят Ираклий Чхеидзе (-102 кг) и Анастасия Готфрид (-87 кг).

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (217)
Теги:
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, Грузия

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