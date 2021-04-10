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Футбол. Лига чемпионов. Матч Краснодар — ПАОК

"Арсенал" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1069)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Арсенал" и "Краснодар"

Второй игровой день XXV тура российской премьер-лиги откроется матчем в Туле между местным "Арсеналом" и "Краснодаром". Хозяева стараются найти пути к сохранению прописки в РПЛ, а гости – просто найти свою игру и достойно завершить сезон.

После возобновления чемпионата "Арсенал" проиграл четыре встречи, причем все на "ноль". Единственную неожиданную победу подопечные Дмитрия Парфенова одержали над ЦСКА, обыграв "армейцев" дома со счетом 2:1. Кстати, московский клуб уже успел взять реванш. На минувшей неделе ЦСКА выбил "Арсенал" из Кубка России.

Теперь у "канониров" осталась только одна цель – сохранить место в РПЛ. Правда, напрямую это сделать вряд ли получится. От спасительного 12 места тульская команда отстает на 12 очков. При той игре, которую демонстрирует "Арсенал", отыграть такой существенный отрыв фактически невозможно. Соответственно – надо бороться за зону стыковых матчей.

 

Футбол. РПЛ. Матч Арсенал - ЦСКА
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Футбол. РПЛ. Матч "Арсенал" - ЦСКА

Но, как мне кажется, у "Краснодара" совершенно другие планы. После разгромного поражения от "Ахмата" 0:5 в прошлом туре с поста главного тренера "быков" ушел Мурат Мусаев. Ушел по своей инициативе. На его место назначили Виктора Гончаренко, который еще совсем недавно руководил ЦСКА. Понятно, что новый специалист сразу же постарается показать руководству клуба, что они сделали правильный выбор.

В весенней части чемпионата "Краснодар" выиграл только один матч – у "Тамбова" (4:0). Трижды "быки" проиграли и один раз сыграли вничью. В этих четырех встречах "Краснодар" пропустил – 16 (!) мячей. Очевидно – что-то надо было менять.

Если отбросить "Тамбов", который не "пинает" только ленивый, то у "Арсенала" самая проблемная оборона в РПЛ. В 24 матчах "канониры" пропустили 42 гола. Думаю, пропустят они и в предстоящей игре. Более того, Гончаренко на новом посту начнет с победы.

Ставка: "Краснодар" победит за 1,72.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1069)
Теги:
прогноз на футбольный матч

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