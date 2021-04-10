Николоз Басилашвили проиграл в полуфинале турнира в Кальяри

Выход в полуфинал позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 20 с половиной тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (37 номер в рейтинге АТР) не смог выйти в финал турнира из серии АТР-250 в Кальяри.

В полуфинале Басилашвили в двух сетах – 2:6, 0:6 уступил Ласло Дьере (57) из Сербии. Матч продолжался всего 53 минуты.

Начало встречи прошло в равной борьбе – вплоть до шестого гейма. При счете 3:2 Дьере сделал брейк на подаче Басилашвили, после чего выиграл девять геймов подряд.

Выход в полуфинал позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 20 с половиной тысяч евро призовых. Можно с уверенностью сказать, что в обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован в понедельник, 12 апреля, грузинский теннисист поднимется на несколько позиций.

В финале турнира в Кальяри Дьере сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего (34). Общий призовой фонд Sardenga Open составляет 408 тысяч евро.