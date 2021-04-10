19:19 10 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Лидер мужской сборной Грузии по теннису - Николоз Басилашвили

Николоз Басилашвили проиграл в полуфинале турнира в Кальяри

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (89)
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210410/251428350/Nikoloz-Basilashvili-proigral-v-polufinale-turnira-v-Kalyari.html

Выход в полуфинал позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 20 с половиной тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (37 номер в рейтинге АТР) не смог выйти в финал турнира из серии АТР-250 в Кальяри.

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Николоз Басилашвили вернулся в топ-40 сильнейших теннисистов мира

В полуфинале Басилашвили в двух сетах – 2:6, 0:6 уступил Ласло Дьере (57) из Сербии. Матч продолжался всего 53 минуты.

Начало встречи прошло в равной борьбе – вплоть до шестого гейма. При счете 3:2 Дьере сделал брейк на подаче Басилашвили, после чего выиграл девять геймов подряд.

Выход в полуфинал позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 20 с половиной тысяч евро призовых. Можно с уверенностью сказать, что в обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован в понедельник, 12 апреля, грузинский теннисист поднимется на несколько позиций.

В финале турнира в Кальяри Дьере сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего (34). Общий призовой фонд Sardenga Open составляет 408 тысяч евро.

Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (89)
Теги:
теннис, Николоз Басилашвили

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Франции по футзалу 9 апреля 2021 года
Победа сборной Грузии: на пути к ЕВРО-2022 по футзалу - фото
Как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса - видео
Коронавирус убивает бизнес: как предприниматели выживают в Латвии - видео
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться