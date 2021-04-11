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Футбол. Лига Европы. Матч Динамо - Наполи

"Динамо" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1070)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Динамо" и "Урал"

С приходом Сандро Шварца на пост главного тренера "Динамо", московский клуб преобразился до неузнаваемости. Особенно хорошо "бело-голубые" смотрятся после возобновления чемпионата – четыре победы и только одно поражение от "Спартака" (1:2) в столичном дерби. Все эти результаты привели к тому, что "Динамо" всего в одном балле от зоны еврокубков.

На минувшей неделе "Динамо" неожиданно уступило "Крыльям Советов" в ¼ финала Кубка России. Но это, скорее неожиданность, чем закономерность. Есть ощущение, что команда Шварца недооценила соперника. В свою очередь "Крылья", которые, кстати, лидируют в ФНЛ, были заряжены на борьбу и показали высочайшее стремление к победе.

 

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Урал
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Урал"

Что касается "Урала", то "шмели" могут чувствовать себя вполне комфортно. От зоны стыковых матчей команду отделяет 11 очков, и вряд ли "Ротор" или "Арсенал" (учитывая их игру) смогут догнать подопечных Юрия Матвеева. Да, у "шмелей" достаточно непростой календарь, но пару-тройку очков команда наверняка сумеет набрать.

В предстоящей игре букмекеры отдают явное преимущество "Динамо". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,55 (против 7,4 у гостей). У Шварца молодая и амбициозная команда, которая любит играть в атакующий футбол. "Урал" тоже не привык отсиживаться в обороне – в 10 последних матчах клуб из Екатеринбурга не сумел забить лишь дважды. Поэтому предположу, что матч в Москве получится результативным и как минимум три гола мы увидим.

Ставка: в матче будет забито больше 2.5 гола за 2,05.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1070)
Теги:
прогноз на футбольный матч

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