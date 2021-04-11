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Анастасия Готфрид (Грузия) во время соревнований

Штангистка из Грузии завоевала "малое" золото на чемпионате Европы

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (218)
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Сегодня на помост в Москве выйдет олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и Европы, многократный рекордсмен мира – Лаша Талахадзе

ТБИЛИСИ, 11 апр – Sputnik. Штангистка Анастасия Готфрид, представляющая Грузию, завоевала "малую" золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящем в Москве.

В соревнованиях в весовой категории до 87 кг Готфрид показала лучший результат в рывке, подняв штангу весом 111 кг.

Антон Плесной (Грузия) выступает на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Штангист из Грузии завоевал золото чемпионата Европы

Однако этого результата не хватило, чтобы подняться на подиум по итогам двоеборья. В первой попытке в толчке Готфрид взяла вес 128 кг, но два последующих подхода (по 132 кг) спортсменка сорвала. В итоговом протоколе Готфрид заняла пятое место с результатом 239 кг.

Чемпионкой Европы в этом виде программы стала Дарья Ахмерова из России (246 кг). Второе место у представительницы Молдовы – Елены Чилчич (245 кг), а замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Дарья Рязанова (240 кг).

На данный момент в активе сборной Грузии три медали. Антон Плесной (-96 кг) стал чемпионом Европы, а Реваз Давитадзе (-89 кг) и Шота Мишвелидзе (-61 кг) завоевали серебряные медали. Также на счету грузинских штангистов две "малые" медали – золото Готфрид в рывке и бронза Гоги Чхеидзе (-67 кг) в толчке.

В заключительный день ЧЕ сборную Грузии представят два штангиста (оба в весовой категории свыше 109 кг). Это – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и Европы, многократный рекордсмен мира – Лаша Талахадзе и бронзовый призер ОИ (2016), чемпион Европы – Ираклий Турманидзе.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (218)
Теги:
Анастасия Готфрид, Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

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