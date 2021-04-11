Талахадзе стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике с мировым рекордом

В общей сложности сборная Грузии завоевала на европейском первенстве в Москве четыре медали – два золота и два серебра

ТБИЛИСИ, 11 апр – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Москве и установил мировой рекорд по сумме двоеборья.

Результат грузинского спортсмена составил 485 кг (222 кг в рывке и 263 кг в толчке). Талахадзе на один кг превзошел свой же рекорд по сумме двоеборья и на два кг в рывке. Стоит отметить, что вице-чемпиона турнира Гора Минасяна (464) из Армении Талахадзе превзошел на 21 (!) кг. Бронзовым призером ЧЕ стал еще один представитель Армении – Вараздат Лалаян (445 кг).

Талахадзе стал чемпионом Европы в пятый (!) раз подряд.

В общей сложности сборная Грузии завоевала на ЧЕ в Москве четыре медали – два золота и два серебра. Победителем турнира также стал Антон Плесной (-96 кг), а вице-чемпионами Реваз Давитадзе (-89 кг) и Шота Мишвелидзе (-61 кг). Помимо этого в активе сборной Грузии две "малые" награды – золото в рывке у Анастасии Готфрид (-87 кг) и бронза в толчке у Гоги Чхеидзе (-67 кг).

В общекомандном зачете среди мужчин сборная Грузии заняла третье место, уступив Армении (2-2-3) и Болгарии (2-2-1).

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