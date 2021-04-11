Грузинская теннисистка выиграла турнир в Швейцарии в парном разряде

Для Горгодзе этот титул стал первым в 2021 году, а всего на счету грузинской теннисистки 28 титулов на турнирах под эгидой ITF

ТБИЛИСИ, 11 апр – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе в паре с Анной Данилиной из Казахстана выиграла турнир из серии ITF в швейцарском городе Беллинцона.

В финале грузино-казахстанский дуэт обыграл пару Ребекка Марино (Канада)/Юки Наито (Япония) в двух сетах – 7:5, 6:3. Стоит отметить, что за весь турнир Горгодзе-Данилина не отдали соперницам ни одного сета.

Для Горгодзе этот титул стал первым в 2021 году. Всего на счету грузинской теннисистки 28 титулов на турнирах под эгидой ITF.

На данный момент Горгодзе занимает 125 место в рейтинге WTA в парном разряде. С уверенностью можно утверждать, что после успеха в Швейцарии грузинка улучшит свои позиции.

Наивысшую позицию в парном рейтинге WTA – 115, Горгодзе занимала в декабре прошлого года.

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