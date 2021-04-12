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Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Зенит

ЦСКА - "Ротор": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1071)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами ЦСКА и "Ротор"

Программа XXV тура чемпионата России по футболу завершится матчем в Москве, где ЦСКА примет волгоградский "Ротор".

В трех из пяти оставшихся матчах РПЛ "Зениту" предстоит сыграть с командами, борющимися за выживание – "Ротором", "Уфой" и "Тамбовом". Сказка, а не календарь! При чем здесь "Зенит", спросите вы? А при том, что борьбу за чемпионство уже можно считать почти завершенной. Но вакантной остается еще одна путевка в Лигу чемпионов УЕФА. Вот за нее пойдет не по-детски жесткая борьба. ЦСКА – один из соискателей.

Плотность в верхней части турнирной таблицы такая высокая, что ситуация там меняется после каждого тура. А тут еще "Локомотив" обыграл "Спартак" (2:0) и еще больше закрутил интригу. В случае победы над "Ротором" ЦСКА догонит "железнодорожников", у обоих клубов будет по 46 баллов. "Спартак" впереди на один пункт. Я это к тому, что не вижу предпосылок из-за которых "армейцы" должны терять очки у себя дома.

Футбол. РПЛ. Матч Ротор - Локомотив
ФК "Ротор"
Футбол. РПЛ. Матч "Ротор" - "Локомотив"

Клуб из Волгограда начал вторую часть чемпионата на мажорной ноте – обыграл "Тамбов" 3:1. Но в последовавших четырех встречах, три из которых были проиграны, "Ротор" не забил ни одного гола. У подопечных (теперь уже) Юрия Батуренко, всего 12 (!) забитых мячей в 24 играх. Вполне логично, что с такими показателями "Ротор" вынужден бороться за выживание в РПЛ.

На победу ЦСКА предлагается коэффициент 1,27. Но его мы даже не станем рассматривать – слишком мелко. Я предлагаю взять победу "армейцев" через "верх". В двух последних матчах подопечные Олича пропустили от "Тамбова" в чемпионате (2:1) и от "Арсенала" в Кубке (2:1). В принципе, "Ротору" терять нечего – путь к спасению лежит только в атаке. Поэтому не удивлюсь, если волгоградский клуб наконец прервет затянувшуюся безголевую серию. Но ЦСКА все равно победит и продолжит бороться за ЛЧ.

Ставка: ЦСКА победит и в матче будет забито больше 2.5 мячей за 1,86.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1071)
Теги:
ЦСКА, Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол

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