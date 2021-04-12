Грузинский теннисист Николоз Басилашвили поднялся в рейтинге АТР

Следующий турнир, в котором примет участие Басилашвили – "Мастерс" в Монте-Карло. В первом круге грузинский теннисист сыграет с сербом Филипом Крайиновичем

ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили улучшил свою позицию в обновленном рейтинге АТР, поднявшись с 37 на 36 место.

На минувшей неделе Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков, дойдя до полуфинала турнира из серии АТР-250 в Кальяри, где уступил сербу Ласло Дьере в двух сетах – 2:6, 0:6.

Следующий турнир, в котором примет участие Басилашвили – "Мастерс" в Монте-Карло. В первом круге грузинский теннисист сыграет с Филипом Крайиновичем (37) из Сербии. Соперники встречались между собой три раза и счет очного противостояния 2:1 в пользу Басилашвили. Правда, последний раз теннисисты пересекались шесть лет назад.

Общий призовой фонд "Мастерса" в Монте-Карло составляет почти два с половиной миллиона евро, а действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.

Матч между Басилашвили и Крайиновичем состоится 13 апреля и начнется в 12:00 по тбилисскому времени.

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