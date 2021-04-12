Сборная Грузии по футзалу уступила России в отборочном матче ЕВРО-2022

Грузинская команда впервые в своей истории сыграет на континентальном первенстве, попав в шестерку лучших команд из занявших вторые места в своих группах

ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу проиграла на выезде России 0:3 в заключительном отборочном матче чемпионата Европы в группе два.

Хозяева вышли вперед через минуту после начала матча – отличился Робиньо. Еще через полторы минуты преимущество сборной России до двух мячей увеличил Андрей Афанасьев. Он же в начале второго тайма оформил дубль и установил итоговый счет матча.

С турнирной точки зрения этот матч не имел никакого значения. Еще до его начала обе команды гарантировали себе участие в чемпионате Европы – сборная России с первого места в группе (18 очков), а Грузия со второго (10 очков). Именно по этой причине главный тренер грузинской команды Автандил Асатиани предоставил лидерам дополнительный отдых и сыграл против России полурезервным составом.

В отборочном цикле к ЕВРО-2022 сборная Грузии выиграла три матча: дважды у Армении (5:0 дома и 3:2 на выезде), дома у Франции (3:2); сыграла вничью с французами на выезде (4:4) и дважды уступила России (0:4 и 0:3). Разница забитых и пропущенных мячей составила "ноль" (+15/-15).

Сборная Грузии по футзалу гарантировала себе участие в чемпионате Европы, попав в шестерку лучших команд из занявших вторые места в своих группах. Грузинская команда впервые в своей истории сыграет на континентальном первенстве.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

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