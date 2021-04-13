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Дзюдо. Гела Заалишвили

Замена произошла в сборной Грузии по дзюдо перед чемпионатом Европы

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Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (221)
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В турнире примут участие 368 спортсменов (216 мужчин и 152 женщины) из 45 стран Европы, в том числе 14 дзюдоистов (9 мужчин и 5 женщин) из Грузии

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Дзюдоист сборной Грузии Гела Заалишвили, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, пропустит чемпионат Европы, который пройдет в Лиссабоне с 16 по 18 апреля. Эту информацию Sputnik Грузия подтвердили в федерации дзюдо Грузии.

По словам представителя федерации, место Заалишвили займет Леван Матиашвили. Причина, по которой Заалишвили не примет участия в континентальном первенстве, неизвестна.

Сборную Грузии на ЧЕ в Португалии представят 14 дзюдоистов (9 мужчин и 5 женщин):

Темур Нозадзе (-60 кг)

Важа Маргвелашвили (-66 кг)

Лаша Шавдатуашвили (-73 кг)

Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили (оба – 90 кг)

Варлам Липартелиани, Илья Суламанидзе (оба -100 кг)

Гурам Тушишвили, Леван Матиашвили (оба +100 кг)

Мариам Джанашвили, Татьяна Левицка-Шуквани (обе -52 кг)

Этери Липартелиани (-57 кг)

Мариам Чантурия (-70 кг)

София Сомхишвили (+78 кг).

Чемпионат Европы по дзюдо пройдет с 16 по 18 апреля в столице Португалии – Лиссабоне. В турнире примут участие 368 спортсменов (216 мужчин и 152 женщины) из 45 стран Европы.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (221)
Теги:
Федерация дзюдо Грузии, Чемпионат Европы по дзюдо, Грузия

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