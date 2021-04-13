Замена произошла в сборной Грузии по дзюдо перед чемпионатом Европы

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Дзюдоист сборной Грузии Гела Заалишвили, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, пропустит чемпионат Европы, который пройдет в Лиссабоне с 16 по 18 апреля. Эту информацию Sputnik Грузия подтвердили в федерации дзюдо Грузии.
По словам представителя федерации, место Заалишвили займет Леван Матиашвили. Причина, по которой Заалишвили не примет участия в континентальном первенстве, неизвестна.
Сборную Грузии на ЧЕ в Португалии представят 14 дзюдоистов (9 мужчин и 5 женщин):
Темур Нозадзе (-60 кг)
Важа Маргвелашвили (-66 кг)
Лаша Шавдатуашвили (-73 кг)
Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили (оба – 90 кг)
Варлам Липартелиани, Илья Суламанидзе (оба -100 кг)
Гурам Тушишвили, Леван Матиашвили (оба +100 кг)
Мариам Джанашвили, Татьяна Левицка-Шуквани (обе -52 кг)
Этери Липартелиани (-57 кг)
Мариам Чантурия (-70 кг)
София Сомхишвили (+78 кг).
Чемпионат Европы по дзюдо пройдет с 16 по 18 апреля в столице Португалии – Лиссабоне. В турнире примут участие 368 спортсменов (216 мужчин и 152 женщины) из 45 стран Европы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.